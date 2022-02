À 36 ans, elle est encore vierge mais elle a accouché d’une petite fille

Toujours vierge et célibataire alors qu’elle était devenue trentenaire, Kimberley a donné naissance à une petite fille et elle ne compte pas s’arrêter là.

Kimberley est une maman Britannique de 38 ans. Si elle fait l’actualité outre-Manche, c’est parce qu’elle a donné naissance à la petite Scarlett en février 2019… sans avoir fait l’amour ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle est toujours vierge. Il y a bien entendu une explication à ce « miracle », peut-on lire sur Sudinfo.

20.000 €

La jeune femme a déboursé près de 20.000 € aux États-Unis pour un traitement de fertilité. Un médecin spécialisé explique au New York Post que ce cas n’est pas rare. Il s’est en effet déjà occupé de trois femmes, dont « l’une était une femme de carrière et était trop occupée. Je ne pense pas qu’elle se soit donné l’opportunité d’explorer sa sexualité. Toutes ces femmes étaient bien équilibrées et préparées mentalement ».

Un rêve devenu réalité, sans relation sexuelle

Kimberley, elle, se réservait pour son mari. Néanmoins, une fois passée l’âge de 25 ans et toujours célibataire, elle a décidé de franchir le cap. « Je me rends compte que c’est une vision romantique de la vie, mais dès mon plus jeune âge, je savais que même si je voulais des enfants, je ne voulais avoir des relations sexuelles qu’avec la personne que je vais épouser. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai rêvé d’être maman. Je ne pouvais pas supporter l’idée de vivre toute ma vie sans jamais réaliser ce rêve d’avoir un enfant », explique la maman.

En 2018, après une insémination artificielle, Kimberley est tombée enceinte. Elle a donné naissance à la petite Scarlett en février 2019 et espère un jour avoir un deuxième enfant.