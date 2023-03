Vous aimez le vin et la flammekueche? Ce bar bruxellois est fait pour vous!

Envie de retrouver les saveurs de l’est de la France au cœur de la capitale européenne ? Pour cela, direction l’Infinity Wine Bar, dans le quartier du Sablon dans le centre de Bruxelles.

Il y a quelques semaines, les tenanciers de ce bar à vin ont ajouté une corde à leur arc et l’établissement est devenu : Infinity Flam’s & Wine. On peut toujours y déguster du vin, mais aussi la fameuse flammekueche revisitée.

Une dizaine de recettes

Traditionnellement, cette tarte flambée alsacienne est composée d’oignons, de crème fraîche et de lardons. Mais l’établissement bruxellois décline la célèbre tarte flambée de 15 manières différentes. On retrouve par exemple une version liégoise de la flammekueche avec du fromage de Herve et du sirop liégeois, mais aussi des versions sucrées au spéculos et aux pommes.

Envie de tester ça ? : Infinity Flam’s & Wine est ouvert du mardi au samedi de 18h à 22h, au numéro 36 de la Rue Sainte-Anne.

