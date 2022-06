Un restaurant «Top Chef» où l’on pourra retrouver les plats phares de l’émission va ouvrir ses portes

C’est dans les colonnes du Parisien que l’on retrouve la nouvelle qui va faire saliver plus d’une personne parmi vous. Le « Bistrot Top Chef » ouvrira dès le 8 juillet prochain sous la houlette de Stéphane Rotenberg, à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Vous pouvez d’ailleurs effectuer votre réservation depuis ce matin.

À la carte de ce restaurant, vous retrouverez tous les plats qui ont fait connaître le programme diffusé sur M6 et RTL TVI. Quatre entrées, quatre plats et quatre desserts seront disponibles et le menu trois services ne coûtera qu’environ 40 € par personne. Le restaurant se veut volontairement accessible pour séduire une large clientèle.

Des candidats emblématiques à l’honneur

Ce sont les recettes des finalistes de 2022, Arnaud Delevenne et Louise Bourrat, qui seront mises à l’honneur dans un premier temps. On pourra également retrouver des plats de Camille Delcroix et Victor Mercier de la saison 9, Coline Faulquier de la saison 7, Thibault Sombardier de la saison 5, Norbert Tarayre de la saison 3.

Le but est aussi de replonger les amateurs de cuisine de l’univers de Top Chef. On retrouvera donc des éléments de décor dans le restaurant, mais aussi le fameux garde-manger, dans lequel les candidats s’engouffrent à chaque début d’épreuves. Il s’agit d’un premier essai pour Stéphane Rotenberg, mais l’animateur pourrait bien penser à d’autres établissements si le succès s’avère être au rendez-vous.