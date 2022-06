Sept conseils d’un expert pour manger tout en prenant soin de sa peau face aux fortes chaleurs

À partir de quand faut-il adapter son alimentation à la période estivale ? Le diététicien-nutritionniste Charles Brumauld, également connu sur le réseau social TikTok sous le pseudo @letiktoknutri, conseille de se tourner vers des aliments à forte teneur en antioxydants et en vitamine C. Entre deux consultations, le fondateur du podcast "Dans la Poire", où il distille des conseils pour mieux manger, a répondu aux questions d'ETX Studio. Interview.

Quels sont les légumes à privilégier avant une exposition au soleil ?

Les aliments à forte teneur en antioxydants et en vitamine C, tels que les kiwis, le persil, les brocolis crus, ou encore les poivrons crus… Donc, les légumes colorés comme les tomates, la carotte, pourvoyeuse du fameux beta-carotène, une famille d'antioxydants, les poivrons, les oranges sanguines, les figues, les pêches... mais aussi les épices comme le curcuma, le curry, la cannelle, ou encore le thé vert (ou blanc) ou le chocolat noir, s'il est supérieur à 70% en cacao.

Quels sont leurs effets sur la peau ?

Nous avons des systèmes endogènes antioxydants. Ce sont des substances produites par le corps pour se protéger de l'excès de radicaux libres, qui peuvent faire "rouiller" nos cellules. Quand ces systèmes de défense sont dépassés, par l'alcool, le tabac, le stress, ou une alimentation déséquilibrée ..., il peut être utile de se tourner vers l'alimentation (et la complémentation) pour les soutenir et contribuer à la formation de collagène. Néanmoins, j'insiste, aucun aliment ne protège du risque du cancer de la peau ou de vieillissement cutané comme les rides, les tâches... Il convient donc de respecter les préconisations de base comme ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, porter des vêtements, s'exposer modérément et utiliser une crème solaire à fort indice de protection UVA ET UVB.

D'autres aliments et d'autres boissons sont-ils à privilégier avant de s'exposer au soleil ?

Rien, à part l'eau. Nous transpirons davantage, à cause du soleil et de la chaleur. Pour compenser cette déshydratation, buvez 1,5 L à 2 litres par jour, selon vos pertes et consommez régulièrement des fruits et légumes riches en eau tels que le concombre, les tomates, le melon, le poivron... un autre moyen de s'hydrater.

Existe-t-il un régime "type", avec des vertus positives pour la peau ?

Il n'y a pas vraiment de régime type avec des vertus positives spécifiques pour la peau. Une alimentation d'inspiration méditerranéenne, comprenant une dominante végétale, brute, non transformée, riches en nutriments et micronutriments protecteurs pour le corps, peut néanmoins convenir, puisque c'est le type d'alimentation le plus documenté pour ses effets positifs sur la santé sur le contrôle de la glycémie, de l'inflammation de bas-grade. On retrouve dans cette alimentation des sources de matières grasses végétales de qualité tels que les olives, noix, noisettes, des petits poissons gras, des antioxydants (un mélange de végétaux crus et cuits), une source existante, mais modérée de protéines animales.

Au bout de combien de temps les effets de l'alimentation agissent-ils sur la peau ?

Peu de données existent à l'heure actuelle concernant l'alimentation. Concernant la complémentation, on estime qu'il faut environ 10 à 12 semaines de compléments alimentaires, comme les caroténoïdes ou flavonoïdes, pour observer une diminution de la sensibilité à l'érythème solaire, les coups de soleil.

Certains aliments et boissons sont-ils déconseillés avant une exposition au soleil ?

Tous ceux qui favorisent le phénomène de glycation comme les crèmes brûlées, les cuissons au barbecue, le pain roussi, les aliments ultra transformés comme les biscuits, les beignets ou les gâteaux industriels. Sans oublier l'alcool, dont le vin, qu'on oublie souvent de compter comme étant... de l'alcool. Néanmoins, tout est une question d'équilibre, de flexibilité et de bon sens. Ne nous enfermons pas dans le perfectionnisme alimentaire, qui lui aussi, est déconseillé !

Après un coup de soleil, y a-t-il des aliments à privilégier ?

Des aliments pour "aider à", oui. Mais qui seront sans doute moins apaisants que la biafine ou de l'aloe vera ! Le coup de soleil est une manifestation des systèmes de défense du corps qui s'activent pour réguler cette inflammation. Il faut donc consommer des aliments plutôt anti-inflammatoires comme des fruits et légumes colorés, des épices, des petits poissons gras et privilégier les cuissons douces, telles que la vapeur, papillote à feu doux, plutôt que de courtes cuissons intenses comme la cuisson au barbecue, par exemple.