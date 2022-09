Ne jetez plus vos coquilles d’oeufs: mangez-les!

Manger des coquilles d’œufs ne vous tente pas ? Et pourtant, voici pourquoi vous devriez les consommer plutôt que de les jeter…

Vous pensez peut-être que les coquilles d’œufs ne se mangent pas. Et pourtant, lors du troisième épisode de MasterChef on a découvert que les coquilles d’œufs pouvaient être consommées.

En effet, le défi du jour était : « Zéro déchet en cuisine ! ». Mais alors que faire de ces coquilles d’œufs ? La candidate, Emmanuelle a alors lancé l’idée de recycler ces coquilles d’œufs.

Comment recycler les coquilles ?

La candidate a alors récupéré les coquilles et les a lavées. Elle les a alors fait cuire au four une dizaine de minutes pour les broyer par la suite jusqu’à obtenir une poudre qu’elle a ensuite saupoudrée sur les plats.

« Cela ne change rien au goût, la coquille d’œuf n’a aucune saveur », a expliqué la candidate qui a remporté son défi haut la main, rapportent nos confrères du Soir.

Quels bienfaits ?

La coquille d’œuf est un vrai concentré de calcium et de protéines. Détournée en complément alimentaire, elle est une très bonne façon de lutter contre l’ostéoporose, selon Voici. Pour la consommer, on passe par la case broyage afin d’obtenir une poudre que l’on verse dans un verre d’eau chaque matin. Et une seule cuillère à café de cette poudre suffit !