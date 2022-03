Manger dans un restaurant étoilé au Guide Michelin pour moins de 30 €, c’est possible!

L’an passé, le site américain Top Dollar a eu une idée originale. Il a pris le Guide Michelin de 34 pays et il a établi le classement des restaurants étoilés les moins chers aux quatre coins du monde. Vous allez le voir, il est tout à fait possible de manger un menu trois services dans un établissement réputé et étoilé pour moins de 40 €.

Un resto belge dans le top 5

D’ailleurs, il ne faut pas aller à l’autre bout du monde pour bien manger et pas cher puisqu’un restaurant belge se trouve dans le top 5. Il s’agit de Bistro Racine, situé à Braine-le-Château. Chaque midi, en semaine, un lunch est proposé au prix de 33 € pour trois services.

Le site américain avait fait une petite erreur dans son classement en mettant Hostellerie la Montagne, Colombey-les-Deux-Églises, en France, à la première position. Il s’agissait en fait du bistrot annexe au restaurant et qui n’est pas étoilé. Néanmoins, ce restaurant gastronomique français avec une étoile au guide Michelin est tout de même très abordable puisqu’un menu entrée/plat/dessert est disponible à partir de 28 € le midi.

Des bons plans à Vienne, à Budapest et en Espagne

Si vous voyagez en Europe et que vous êtes à la recherche d’un resto étoilé et pas cher, Top Dollar a épinglé Edvard à Vienne, en Autriche, Borkonyha Winekitchen à Budapest en Hongrie, et Silabario à Vigo en Espagne. Ces trois établissements proposent aussi un menu à moins de 30 €.

