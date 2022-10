L’automne est la saison idéale pour faire une cure de raisin, voici comment l’appliquer!

Le raisin comporte naturellement des polyphénols, notamment le resvératrol, qui permettent de prévenir les maladies cardiovasculaires et limitent la formation du mauvais cholestérol. Le fruit est également source d’une mine resplendissante et aide à contrer le vieillissement cutané et à favoriser l’élasticité de la peau. Le fruit influe par ailleurs sur l’élimination rénale et draine l’intestin et le foie.

C’est justement l’objectif d’une cure de raisin, permettre au système digestif de se mettre au repos. Les raisins consommés sont digérés en 30 minutes, ce qui laisse du temps et de l’énergie au système digestif pour se régénérer.

Comment appliquer la cure de raisin ?

La durée de cette monodiète varie d’une journée, pour les novices, à trois jours. Au-delà, il vaut mieux bénéficier d’un suivi médical. Avant de la mettre en place, il faut habituer son corps à recevoir moins de calories et d’aliments. Pour ce faire, il faut diminuer progressivement les aliments industriels, la viande et les féculents et les remplacer par des fruits et légumes. Même son de cloche pour le café qui est aussi à bannir lors de la diète.

Des variantes à essayer

Pendant la durée de la cure, il faut se nourrir exclusivement de raisin. Tout au long de la journée, toutes les deux ou trois heures, prenez de petites quantités de raisin. Au choix, il vaut mieux se tourner vers les raisins rouges. Ces derniers sont plus riches en flavonoïdes, aussi appelés vitamine P. Pour limiter les risques de lassitude, vous pouvez alterner les variétés, boire du jus de raisin maison ou réhydrater des raisins secs.

Lors de la cure, il est possible de ressentir des maux de tête, avoir la langue pâteuse ou avoir froid. Ces symptômes sont liés à l’élimination des toxines.

La sortie de la cure doit se faire progressivement. Pour une reprise alimentaire optimale, comptez le double de la durée de la cure. Si cette dernière a duré deux jours, reprenez une alimentation quatre jours après la fin.