La Villa du Hautsart: la gastronomie et la simplicité dans la campagne brabançonne

Cet été, nous nous sommes rendus dans un des plus beaux villages de Wallonie, Mélin. C’est ici que se trouve la Villa du Hautsart . Un lieu qui allie modernité et tradition et qui offre à ses convives une cuisine gastronomique savoureuse.

Lorsque nous traversons le village de Mélin, nous sommes subjugués par la beauté des bâtiments. Le lieu dans lequel nous nous rendons, la Villa du Hautsart, ne déroge pas à la règle et nous apparaît, derrière un petit chemin, dans toute sa splendeur. Cette belle bâtisse possède un magnifique jardin parsemé d’arbres centenaires. À l’intérieur, nous sommes conquis par une décoration élégante qui se marie parfaitement avec les pierres de Gobertange -connues pour être extraites dans la région-, de boiseries d’époque et d’une cheminée en pierre.

Produits issus du potager

C’est donc en toute confiance que nous nous installons à table. Et la cuisine du maître-cuisinier Olivier Wilbers et de son second, Frédéric Picot, ne nous décevra pas ! Les plats qui se succèdent sont plus succulents les uns que les autres. C’est à partir de produits locaux et de légumes du potager que sont élaborés les différents menus, qui changent au gré des saisons. Les vins sélectionnés par Olivier Wilbers lui-même accompagnent parfaitement les différents plats.

Depuis le mois d’avril, il est aussi possible de loger sur place et même de profiter d’un moment jacuzzi en plein air ! Bref, passer une soirée à la Villa du Hausart, c’est s’émerveiller devant des détails qui feront toute la différence. Sans oublier que c’est un très bon point de départ pour visiter une région magnifique !

La Ville du Hautsart, Rue de Hussompont 30, 1370 Mélin

Repas le vendredi et le samedi midi et soir, ainsi que le dimanche midi.

Menus à 42€ (63 avec vins), 52€ (81) et 68€ (103). Chambres 125€, petit-déjeuner compris. Formule Escapade pour deux : 225€ (menu hors boissons, chambre et petit-déjeuner)