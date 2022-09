Ferrari Trento: le spumante prestigieux de la Formule 1

Ferrari ? Oui vous avez bien lu. Mais ne vous méprenez pas: la famille à l’origine de ce mousseux ne fait pas partie de la même famille que le célèbre Enzo Ferrari. Ici, c’est Giulio Ferrari qui, au début du 20e siècle, lance ce vin mousseux élaboré à partir de la traditionnelle méthode champenoise.

Dans les années 50, Giulio Ferrari cherche un successeur. N’ayant pas d’enfant, il choisit Bruno Lunelli, propriétaire d’un caviste. Et c’est comme ça que le rêve Ferrari Trento s’est perpétué. La marque a continué à prendre de l’ampleur, pour devenir aujourd’hui le sponsor officiel de la Formule 1.

Des vignobles biologiques

En effet, depuis 2021, c’est une bouteille Ferrari Trento que vous voyez sur les podiums de la F1. Fini les traditionnels Champagne, place au spumante ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Ferrari Trento n’a rien à envier à certaines marques de Champagne. Goûter, c’est l’adopter ! De plus, tous les vignobles sont certifiés biologiques depuis 2017 et la marque a reçu l'obtention de la certification « Biodiversity Friend » par la Worldwide Biodiversity Association. Et ça, vous nous connaissez, ça nous parle à du 200%! Bref, vous l’aurez compris : Ferrari Trento est devenu le vin mousseux à avoir sur sa table lors de grands événements. Et ça tombe bien car il conquiert le marché belge ! Salute !