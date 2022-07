Découvrez les neuf restaurants belges classés dans le top 150 européen OAD

Le site gastronomique OAD (Opinionated About Dining) a publié son Top 150 des meilleurs restaurants en Europe. Neuf restaurants belges se trouvent dans ce classement. Les voici.

L’Air du Temps se distingue à nouveau

Le premier se trouve à la 40e place et c’est L’Air du Temps. Situé à Liernu, ce restaurant collectionne les distinctions. Il a deux étoiles au Guide Michelin, 19/20 et 5 toques au Gault & Millau, et 5 radis et 10é mondial au « We’re Smart Green Guide ». L’établissement est dirigé par le chef belgo-coréen Sang-Hoon Degeimbre. « Je fais une cuisine d’inspirations, ancrée dans un terroir, mais ouverte sur le monde », annonce-t-il.

The Jane et Bruut complètent le podium belge

Le deuxième resto belge de ce classement est The Jane. « Ce temple de la gastronomie très design est niché dans une imposante chapelle. Nick Bril vous emmène dans un voyage gustatif à travers l’Amérique du Sud, l’Asie et… le septième ciel ! Chaque ingrédient est minutieusement travaillé. Une cuisine minutieuse, complexe et fascinante, dont la touche finale est intensifiée par les sauces », écrit à son sujet le Guide Michelin.

Classé 86e, le bistro Bruut complète le podium belge. Il se situe à Bruges. « Une certaine brutalité caractérise le style de Bruno Timperman. On le remarque au décor ‘trashy’ de cet édifice de caractère, mais aussi dans les saveurs prononcées, ce qui n’empêche pas une grande finesse dans l’assiette », peut-on lire dans le Guide Michelin.

Un classement basé sur 200.000 avis

Plus loin dans le classement on retrouve le restaurant Souvenir situé à Gand et dirigé par Wilhjalmur Sigurdarson (99e place), le Hertog Jan Botanic à Anvers de Gert De Mangeleer (101e place) et La Paix à Bruxelles du chef David Martin (104e place). Enfin, Nuance de Thierry Theys qui se trouve à Duffel occupe la 119e place, Couvert Couvert à Louvain la 137e place et Zilte à Anvers la 140e place.

Ce classement a été réalisé sur base de 200.000 avis laissés par 6.000 amateurs de cuisine.