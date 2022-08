Découvrez cette viennoiserie qui fait fureur à New-York

Les New-Yorkais semblent être fans de cette nouvelle viennoiserie appelée « Suprême », qui fusionne le croissant et l’éclair.

Sur Lafayette Street, à New-York la clientèle fait la queue pour déguster un « Suprême » pendant des heures. Mais seulement une centaine d’entre eux pourra acheter cette viennoiserie qui fusionne le croissant et l’éclair.

La pâte feuilletée, semblable à celle d’un croissant, est fourrée de crème pâtissière et rehaussée d’un glaçage, comme un éclair au chocolat. Deux saveurs sont disponible : chocolat et celle du mois. Il y a par exemple eu la saveur pistache, spritz aux baies roses et pour le mois d’août c’est la pêche qui est à l’honneur.

De 8h du matin à midi, les clients peuvent tenter d’acheter cette viennoiserie qui est uniquement à emporter, mais il faut être chanceux car il n’y a que deux fournées de 120 pièces et que tout s’écoule très vite. Mais heureusement, la vente est limitée à une pièce par personne.

Seul bémol : la pièce est à 8,50 dollars (pratiquement le même prix en euros). Même si le croissant-éclair suscite de l’intérêt, beaucoup disent qu’ils n’en rachèteront pas à cause de l’attente et du prix, jugé élevé.