Comment rédiger une liste de courses qui vous fera économiser une petite fortune?

Prendre le temps de rédiger une liste de course n’est pas toujours chose aisée. Vous oubliez certains produits, ou ne faites pas de liste et finissez avec des courses dont vous n’avez pas spécialement besoin. In fine, vous vous retrouvez avec un montant exorbitant à payer. Mais pas de panique, cette astuce vous permettra d’économiser une petite fortune…

Quand on ne fait pas de liste de course, on a souvent tendance à se retrouver avec n’importe quoi dans son chariot. Certains prennent alors le temps de rédiger une liste afin de s’y retrouver plus facilement et c’est d’ailleurs une bonne chose.

C’est notamment le cas de Jack Monroe, écrivaine, journaliste et activiste britannique connue pour avoir fait campagne contre la pauvreté, particulièrement dans la lutte contre la faim. Mais l’autrice à succès de « A Girl Called Jack » (« Une fille appelée Jack »), va plus loin comme le révèlent nos confrères de chez Metro Uk. En effet, elle établit un inventaire de ce dont elle dispose avant même de débuter sa liste de course. Et bien que cela paraisse fastidieux, c’est utile pour faire des économies !

Une fortune économisée

« J’en ai parlé sur Twitter et des centaines de personnes m’ont contacté pour me dire qu’elles avaient économisé une fortune sur leurs achats alimentaires, qu’elles étaient plus créatives dans la cuisine, qu’elles mangeaient mieux et qu’elles appréciaient vraiment le sentiment de contrôle que cela leur donnait en ces temps de plus en plus incertains », confie Jack qui partage aussi de nombreuses recettes sur son compte Instagram.

Comment faire ?

Prenez une simple feuille de papier que vous divisez en quatre colonnes verticales et étiquetez chacune d’entre elles : Protéines, Glucides, Fruits et légumes, et En-cas. Vérifiez ce que vous avez chez vous et notez les produits dont vous disposez en estimant la quantité.

L’idée de ces quatre colonnes et de créer des repas équilibrés et variés en identifiant rapidement ce qu’il vous manque.

Ph. Pexels

Ensuite, à l’aide d’un marqueur fluo, surligner les articles qu’il faut que vous consommiez au plus vite (en fonction de leur date de péremption ou de ce que vous avez déjà ouvert). Comme cela, vous pourrez déjà composer certains repas.

Prenez ensuite une deuxième feuille où vous refaites les quatre mêmes colonnes. Cette feuille sera votre liste de course dont l’objectif est de combler les lacunes de la liste d’inventaire afin d’utiliser le plus possible ce que vous avez déjà pour les repas de la semaine à venir. Ce faisant, vous éviterez les achats inutiles et une mauvaise surprise à la caisse.

