Ces croissants miniatures se mangent comme des céréales (mais ils coûtent 10x plus cher)

Connaissez-vous la dernière tendance à New York ? Mettre des croissants miniatures dans un bol avec du lait et les manger comme des céréales !

À New York, un nouveau concept cartonne chez les foodistas ! Il a été lancé par Gautier Coiffard, qui tient la boulangerie « L’Appartement 4F » dans le quartier de Brooklyn.

Il a en quelque sorte réinventé les céréales avec les « croissants céréales ». Ce sont des paquets remplis de croissants miniatures à mélanger avec du lait dans un bol.

Près de 50 € le paquet !

Malgré un prix très élevé (50 $, soit environ 47 €, le paquet), des clients font la file chaque matin devant la boulangerie pour s’arracher cette spécialité. « Nous sommes arrivés ici à 5h45 du matin dans notre voiture et la file d’attente à l’extérieur a commencé à 6h30, donc cela fait environ une heure que nous sommes là », raconte un New-yorkais dans la file.

Un travail d’orfèvre

Quant au chef, il justifie le prix élevé par le temps important que nécessite la préparation de ces mini-croissants. « C’est la même pâte qu’on a pour nos croissants. C’est laminé, c’est comme un croissant classique. Et ensuite on l’aplatit très finement, on roule les mini-croissants un par un, donc ça prend des heures. Ensuite on les cuit, on rajoute du sucre, et ensuite on les déshydrate, donc ça fait environ deux jours en plus d’un croissant classique », a expliqué Gautier Coiffard au Parisien.

Si vous êtes de passage à New York, que le prix ne vous fait pas peur et que vous aimez vous lever à 5h du mat, vous savez où aller !

