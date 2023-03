Le film « Les Banshees d’Inisherin » qui a remporté 3 Golden Globes et 3 British Academy film Awards et comptait 9 nominations aux Oscars est disponible sur Disney+. Le scénariste-réalisateur Martin McDonagh (« 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance« ) revient avec un film original porté par Colin Farrell et Brendan Gleeson .