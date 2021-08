Tomorrowland Winter fera son retour à l’Alpe d’Huez après deux éditions annulées

Les tickets seront mis en vente à deux dates différentes en fonction du « package » choisi. Les pass pour la formule sept jours seront vendus à partir du 18 septembre alors que ceux de la version quatre jours seront disponibles le 25 septembre. Le site du festival propose un simulateur qui permet de planifier le voyage, hébergement compris.

Bien que l’affiche n’ait pas encore été dévoilée, Tomorrowland promet sept jours de magie et de ski avec plus de 100 artistes à la fois dans le village de l’Alpe d’Huez et dans la montagne, la plus haute scène se trouvant à 3.330 mètres d’altitude.