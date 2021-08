Ronquières, un festival pour renouer avec le monde d’avant

Seul festival de l’été à se dérouler en pleine capacité, Ronquières fait son retour ces 14 et 15 août avec une programmation prometteuse pour un festival « qui sent bon le monde d’avant » !

Voilà quelques années que l’événement musical ronquiérois a su s’implanter comme l’un des rendez-vous incontournables de l’été belge. Après une annulation forcée en 2020, les organisateurs ont relevé le défi de proposer une édition du festival tel qu’il a toujours été, tout en respectant les mesures sanitaires. « Le festival a dû être reporté d’une semaine par rapport à ses dates historiques afin d’être, les 14 et 15 août, un des premiers événements belges de cette taille à pouvoir accueillir son public en pleine capacité, sans masque et sans distanciation », se réjouissent les organisateurs.

Ces samedi et dimanche, les deux scènes « Bâbord » et « Tribord » du Ronquières Festival, surplombées par l’impressionnante tour du Plan incliné, feront donc à nouveau le plein de festivaliers et d’ambiance. Au programme : deux journées de concerts rythmés par le passage des péniches.

Une affiche éclectique

Le public pourra se régaler les oreilles d’une vingtaine de prestations, en alternance sur les deux scènes de la plaine ensoleillée. Cette année encore, l’affiche fait la part belle à la diversité et à la qualité, avec des artistes belges et des têtes d’affiche internationales.

Samedi, le phénomène Maneskin, vainqueur de l’Eurovision, viendra soulever le public par son mélange électrique de rock, de funk et de pop. Le groupe italien partagera l’affiche du jour avec Pomme, Dionysos, Charles, ou encore Black box revelation. La soirée se poursuivra sous le signe de la musique urbaine, avec les prestations de Roméo Elvis et de l’Or du Commun. En fin de soirée, Le DJ belge The Magician passera aux platines pour faire danser la foule sur ses sons électro.

Le dimanche 15 août, les festivaliers se délecteront des performances d’Aaron, 47ter, L’impératrice ou encore La Femme. Avec les concerts de Deluxe et Woodkid comme point d’orgue de la soirée. Bon Entendeur et son tube « Le Temps est bon » clôtureront l’événement.

« Presque » comme avant

Cette neuvième édition du festival ronquierois (Braine-le-Comte) se tiendra comme d’habitude au pied du Plan incliné. Affiche prometteuse, camping, balade des saveurs, espaces détente… : on retrouvera pour cette neuvième édition tout ce qui fait le succès de ce festival depuis 2012. Un festival à taille humaine, dans une ambiance conviviale et à la programmation éclectique. Seule différence : l’accès au festival sera uniquement possible sur présentation de la carte d’identité et du Covid safe ticket (vaccination complète de plus de deux semaines, certificat de rétablissement, test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 24h).

Malgré le contexte sanitaire, les Belges semblent plus que jamais déterminés à retrouver les artistes et l’ambiance unique du festival. Preuve en est : tous les tickets pour le samedi ont été vendus. Restent quelques pass 2 jours (79€) ainsi que des tickets pour le dimanche (49€). Avec cette édition « presque comme avant », Ronquières attend plus de 20.000 festivaliers par jour et pourrait donc battre son record d’affluence (près de 45.000 personnes en 2019).