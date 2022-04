60% de l’affiche des Francofolies de Spa est composée d’artistes belges

Les Francofolies de Spa sont de retour cette année après deux étés consécutifs marqués par les restrictions sanitaires, ont annoncé les organisateurs mardi en conférence de presse. Pour l’occasion, ces derniers ont également levé le voile sur les derniers artistes qui n’avaient pas encore été annoncés.

« On a vraiment voulu soutenir les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles »

Cette année, 60 % de l’affiche est ainsi composée d’artistes belges. « On a vraiment voulu soutenir les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est une affiche particulièrement belge, peut-être plus attractive que jamais », ont expliqué les directeurs Jean Steffens et Charles Gardier. L’événement est maintenu sur un seul site, avec ticket unique. Chaque journée se clôturera avec un DJ sur la scène Proximus.

Hommage à Pierre Rapsat

Le mercredi 20 juillet, Calogero, habitué du festival, fera son retour pour y présenter son nouveau spectacle et son dernier album intitulé « Centre Ville ». Henri PFR, Mustii, Claire Laffut, Doria D, Gaëtan Streel, le duo Terrenoire, révélation masculine des Victoires de la Musique, Lo Bailly, lauréat du concours « Du F dans le texte 2021 », viendront notamment compléter le programme. A l’occasion du décès des 20 ans de Pierre Rapsat, un hommage lui sera aussi rendu avec un spectacle de Brasero.

Le retour sur scène de Marka et des Gauff’

Le 21 juillet, d’autres grands noms seront présents : Vianney, Mc Solaar et son « New Big Band Project », spectacle inédit créé à l’occasion de la réédition de ses trois premiers albums, mais aussi Black M. Les organisateurs se réjouissent également de retrouver sur scène Marka, « qui fait partie de notre ADN au même titre que Les Gauff’ qui se produiront le vendredi », ont-ils ajouté. Aprile, Glauque, le Bruxellois Peet, The Terminal, Jakbrol et Glass Museum sont aussi programmés.

Notons par ailleurs la présence des Français de Catastrophe, qui présenteront un show collectif, musical et chorégraphique, et du co-président du Jury du Franc’Off 2019, Tim Dup, qui fêtera aussi son retour.

Typh Barrow, plusieurs fois reportée en 2020, constituera la tête d’affiche du vendredi, aux côtés de Vitaa &Slimane, Feu ! Chatterton, ou encore Kid Noize, autre habitué de Spa. Le groupe régional Ykons sera aussi de la partie, de même que le duo bruxellois Juicy ou encore Turquoise, ancien lauréat des Franc’Off.

La chanson française sera mise à l’honneur avec notamment Noé Preszow, nommé aux Victoires de la Musique en 2021, Saule qui présentera « Dare dare » ou encore Antoine Wielemans, chanteur de Girls in Hawai, et qui a sorti son premier album solo.

Le nouveau concept : Franc’ Horizons

L’affiche pour le samedi 23 juillet, à l’occasion de la journée de la Francophonie, est décrite comme incroyable par les directeurs. « On a préparé un concept qui s’appelle Franc’ Horizons et qui évoque les premières années de ce festival. C’est la déclinaison des qualités et des valeurs de la Francophonie, dans une journée que l’on mettra en évidence », ont-ils avancé. Des représentants de la Côte d’Ivoire (KT Gorique) et du Congo monteront sur scène (Fally Ipupa), Mosimann représentera la Suisse, Coeur de Pirate le Canada, Clara Luciani et Grand Corps Malade la France. Les Belges ne seront pas oubliés, avec Jali, le duo Delta, Pierre de Maere, Plastic Bertrand et Mélanie Isaac, lauréate des Franc’Off 2019.

Enfin, le Franc’Off connaîtra cette année un changement important. Le concours s’externalise en effet en s’associant au festival des Québecofolies qui se déroulera du 23 au 28 mai à Huy. Le grand vainqueur 2022 aura l’opportunité de se produire le dernier jour du festival et sera programmé en 2023.