YouthStart : «Je pensais n’avoir aucun talent»

Il est 9 heures du matin et une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans attendent devant un bâtiment de la rue Ducale à Bruxelles. C’est le jour du passage devant le jury. Ils viennent de passer huit jours en formation, et pas n’importe quelle formation, celle proposée depuis plus de 20 ans en Belgique par YouthStart, une association dont la mission principale est de remettre sur les rails les jeunes Neets, ces jeunes qui ne sont ni à l’emploi, ni en stage, ni en formation et qui ont au maximum un diplôme du secondaire.

Il est 9h30 et les portes s’ouvrent, chacun(e) va devoir présenter son business plan. « Notre philosophie se base sur les principes de l’entrepreneuriat, avec comme point de départ la réalisation d’un projet d’avenir théorique construit sur un sujet qui les passionne », précise Michael François, le porte-parole de l’association. « Quand je suis arrivée, j’étais convaincue de n’avoir aucune compétence et j’ai progressivement découvert que j’avais un esprit analytique et créatif », explique Liliane, une participante de 25 ans.

Pour la formatrice, l’élaboration de ce business plan et sa présentation orale devant un jury ne sont que la partie émergée de l’iceberg, « Nous travaillons beaucoup sur la confiance et l’estime de soi car ces jeunes arrivent souvent découragés. Nous sommes convaincus que tous les jeunes ont du talent et qu’il faut juste les accompagner pour qu’ils puissent avancer concrètement dans la vie, en se fixant des objectifs réalistes et enthousiasmants », explique-t-elle.

« Je me sens artiste dans l’âme et je ne me suis jamais senti à ma place à l’école. Du coup, je dessinais dans le fond de la classe, et mes profs me disaient que je n’arriverai jamais à rien dans la vie… et j’ai fini par y croire ! Jusqu’à ce que je débarque ici un peu par hasard. Je me sens remotivé et surtout je sais ce que je dois faire si je veux que mes rêves se réalisent, tout est plus clair ! », témoigne Pierre. Naïma est encore plus convaincue ; « Grâce à YouthStart, en seulement 2 semaines, je sais que c’est moi l’entrepreneure de ma propre vie, et que je dois avancer par étapes ».

Les présentations s’enchaînent, des applaudissements nourris ponctuant chacune d’elles. Les sourires s’affichent, la décontraction remplace le stress. Le jury vient de délibérer et tout le groupe a réussi. Illan, Christopher, Jasmina, Dido, Zina, Orfeo, Naïma, Pierre, Kilian et Liliane vont recevoir leur certificat, reconnu par les HEC Liège s’il vous plaît. L’avenir est à eux !