Voici les défis en termes de ressources humaines pour 2023

Où en est le « Quiet Quitting » ?

Suite à la crise sanitaire, une nouvelle tendance semblait avoir vu le jour, celle du « quiet quitting », soit la « démission silencieuse ». Il s’agit en fait de faire le strict minimum au travail, en refusant d’effectuer des heures supplémentaires ou des tâches qui sont en dehors de notre mission initiale. En mars 2022, une enquête de SD Worx menée auprès de plus de 1.000 travailleurs en Belgique a démontré que les Belges restent mobilisés pour leur emploi. Une majorité (55 %) est d’accord avec l’affirmation selon laquelle ils font plus que ce qui est demandé (dans leur travail). Seule une très petite minorité est « totalement en désaccord » avec cette affirmation (2 %). Moins d’un travailleur sur dix (9 %) n’est pas d’accord et ne fait donc certainement pas plus que ce qui est demandé. La vague du « quiet quitting » ne semble donc pas toucher la Belgique et ne devrait pas se développer en 2023.

Pas de vague de démissions

Le marché du travail belge n’a pas connu, sous l’influence de la crise sanitaire, une vague de démissions, contrairement à d’autres pays. Les Belges semblent aimer la sécurité, même si les démissions ont légèrement augmenté en 2022. Mais ce phénomène qui touche notamment les pays anglo-saxons actuellement ne semble pas prendre d’ampleur chez nous. Les employeurs auront à cœur de conserver leurs travailleurs en 2023 car le marché de l’emploi est actuellement très compétitif. Profitez-en !

Être recruté pour sa personnalité

De plus en plus, les employeurs s’intéressent à votre personnalité et à vos côtés extra-professionnels. Christien Gebruers, directeur de l’acquisition de talents chez SD Worx, explique : « Nous voulons surtout que votre personnalité sur le lieu de travail corresponde à la ‘personnalité’ de notre entreprise. De cette façon, nous pouvons augmenter notre champ d’action pour le recrutement. Si les employés sont eux-mêmes et s’entendent bien avec leurs collègues, ils voudront rester plus longtemps. » Dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, tout est donc une question de compatibilité.

Gérer la crise énergétique