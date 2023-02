Voici le meilleur jour pour postuler

Du côté des chercheurs d’emploi, le lundi est le jour le plus populaire pour envoyer une candidature. Mais les recruteurs sont-ils du même avis ? On vous dit tout !

Postuler le lundi est devenu un véritable phénomène. En effet, depuis plusieurs années, le premier jour de la semaine s’avère être le jour le plus populaire pour envoyer son CV. D’après une étude du spécialiste du recrutement Robert Half, le lundi continue d’être en tête pour l’envoi de candidature en 2022 avec une candidature sur cinq (19 %). Le samedi et le dimanche sont, quant à eux, les jours les moins populaires chez les candidats belges. Dans ce contexte, quel est le meilleur moment pour envoyer votre candidature ?

Deux jours privilégiés par les recruteurs

Le fait que le premier jour de la semaine soit le plus populaire pour poser une candidature correspond également à la façon de travailler des recruteurs. En effet, le lundi et le vendredi sont les moments privilégiés des recruteurs pour parcourir les candidatures car cela leur permet d’établir un plan d’action précis pour traiter et suivre efficacement ces nouvelles candidatures.

Bien que le jour de la semaine suive la même tendance depuis plusieurs années en matière de candidature, la période de l’année privilégiée pour les candidatures reste, quant à elle, moins prévisible. En analysant les habitudes des candidats belges, nous constatons cependant que le premier trimestre se démarque des autres.

Un pic en début d’année

« Lors de la période de fin d’année, les gens ont tendance à faire le bilan et à adopter de bonnes résolutions. Il n’est donc pas illogique d’observer un pic de candidatures le premier trimestre de l’année. Le début de l’année est un moment idéal pour se lancer dans une nouvelle aventure », analyse Joël Poilvache, Regional Managing Director chez Robert Half.

Selon les experts, les premières semaines de la nouvelle année sont également le moment opportun pour envoyer sa candidature. En effet, au sein de nombreuses entreprises, cette période correspond à l’élaboration des budgets pour la nouvelle année ainsi qu’à la recherche de nouveaux postes vacants. À l’inverse, la période estivale ainsi que les vacances sont souvent des périodes imprévisibles pour postuler. La présence limitée d’employés peut rendre plus difficile le suivi adéquat des demandes. Toutefois, en raison du faible nombre de candidatures reçues pendant cette période, votre CV peut avoir plus de chances de se retrouver en haut de la pile.

Faut-il attendre avant d’envoyer son CV ?

Indépendamment du jour ou du mois où vous postulez, dans un marché du travail compétitif, il est important pour les candidats et les employeurs d’agir rapidement.

« Si votre recherche aboutit à identifier l’offre d’emploi de vos rêves, il est important de postuler sans attendre. Le marché du travail est très compétitif et vous pouvez rapidement manquer de belles opportunités si vous tardez à envoyer votre candidature. Les employeurs, quant à eux, savent qu’il est primordial de contacter les candidats les plus prometteurs le plus rapidement possible et de faire en sorte que le processus soit aussi fluide que possible. Les deux parties profitent donc de la rapidité, même si cela ne doit bien sûr pas entraîner une perte de qualité », explique Joël Poilvache.