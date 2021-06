Voici cinq choses que les milléniaux attendent d’un emploi

Dans une enquête récente, le bureau de recrutement Walters People a demandé aux professionnels de la génération des milléniaux (nés entre 1980 et 1994) ce qui compte le plus pour eux dans leur vie professionnelle.

Les milléniaux représentant une part croissante de la main-d’œuvre, il devient de plus en plus important de comprendre ce qui les passionne et les motive au travail. Selon les résultats d’une enquête menée par Walters People, les deux principaux facteurs de satisfaction au travail sont la possibilité de relever des défis et un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le facteur le plus susceptible de pousser un millénaire à quitter son emploi est le manque de progression de carrière.

Les milléniaux ont été élevés dans la conviction qu’ils peuvent tout réussir, et ils sont motivés par la possibilité et la confiance professionnelle. En même temps, ils reconnaissent l’importance d’un mode de vie sain et de l’équilibre entre les priorités personnelles et sociales et les priorités professionnelles.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de recruter des professionnels de cette génération, voici quelques éléments à garder à l’esprit :

1. Des récompenses concrètes Plus que toute autre génération avant eux, les milléniaux sont motivés par des récompenses concrètes. Ils sont ambitieux et veulent voir les résultats de leur travail, qu’il s’agisse de la réussite d’un projet ou d’une promotion personnelle. Travailler simplement pour le plaisir de travailler n’est plus une option pour une génération élevée dans la recherche de la gratification instantanée. C’est pourquoi les milléniaux ont tendance à s’épanouir dans des postes où les objectifs et les étapes sont clairs et liés à des résultats pertinents.