Un quart des travailleurs se sentent «déconnectés» de leur entreprise

Outre une détérioration du lien avec l’entreprise, les résultats montrent également qu’un employeur sur trois s’inquiète du départ éventuel de bons collaborateurs. Et pas sans raison. Un sur quatre indique ainsi rechercher (activement et passivement) un autre emploi. Cette proportion a doublé par rapport aux années précédentes.

Malgré cette crise de connexion, la confiance des employeurs envers leurs collaborateurs est en hausse, souligne l’enquête. Plus de la moitié d’entre eux disent avoir plus confiance dans leurs travailleurs qu’avant la crise. Autre constat : plus de la moitié des employeurs sont désormais plus positifs à l’égard des horaires flexibles, et seulement 5 % sont plus négatifs.