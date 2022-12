«Un emploi chez Colruyt Group ne se résume pas à rester assis devant un ordinateur pendant huit heures»

Vous serez peut-être étonné de l’apprendre, mais le Colruyt Group propose une multitude de postes informatiques. Avec une équipe composée de quelque 2000 professionnels de l'informatique en Belgique, en France et en Inde, le groupe est à l'avant-garde des nouvelles technologies et des innovations numériques : de l'intelligence artificielle à la réalité virtuelle, en passant par la robotisation et l'internet des objets.

Bélise et Jo comptent parmi les membres de cette vaste équipe informatique. Bélise travaille comme Team Manager Digital Customer Services chez Colruyt Group et a été élue ‘Young ICT Lady of the Year’. Jo a démarré comme stagiaire, puis est devenu étudiant jobiste et travaille actuellement comme ingénieur logiciel Java à temps plein chez Colruyt Group.

« Colruyt Group dispose d’une immense équipe informatique composée de 2000 employés. Ils sont heureusement tous très sympas », plaisante Bélise. « Nous sommes quotidiennement amenés à travailler avec des technologies différentes. » Malgré le grand nombre d’employés, Jo affirme qu'il règne partout une atmosphère familiale. « Depuis mes débuts chez Colruyt, j'ai travaillé dans trois équipes différentes. Chacune d’entre elles s’est révélée unique et je m’y suis fait de vrais amis. Un emploi chez Colruyt Group ne se résume pas à rester assis devant son ordinateur pendant huit heures. »

Colruyt Group met clairement l'employé au premier plan, comme en témoignent Bélise et Jo. « En tant qu’informaticien, vous êtes très demandé car de nombreuses entreprises mènent une véritable ‘bataille’ pour recruter suffisamment d’employés dans ce domaine. Mais Colruyt Group préfère aborder la chose sous un angle différent en posant à ses collaborateurs les questions suivantes : quels sont vos souhaits ? Qu'attendez-vous de votre travail ? », précise Bélise. « Chez Colruyt, il y a une grande variété de possibilités d'emploi et plus de 1000 formations. »

L'apprentissage tout au long de la vie

Jo en est un bel exemple ! Il a commencé comme stagiaire chez Colruyt Group. « Pendant mes études d'informatique appliquée, j'ai dû effectuer un stage de 12 semaines en troisième année. Quelques recherches sur Internet m’ont mené sur le site d'emploi de Colruyt Group, où j'ai spontanément postulé pour un stage. A la fin de celui-ci, on m'a d’emblée proposé un job d’étudiant dans la même équipe, mais j'ai réalisé que ma préférence allait à l'ingénierie logicielle. Lorsque j'ai exprimé mon désir de me lancer dans un autre domaine, nous avons commencé à chercher ensemble un job d'étudiant où je pourrais développer davantage de telles compétences. A l’issue de cette période, nous avons repris contact et aligné nos attentes. Dans quelle direction voulais-je aller ? Comment cela leur convenait-il ? On m'a alors proposé plusieurs emplois. Le fait que vos propres attentes et ambitions soient prises en compte est très motivant. Vous l'aurez remarqué : Colruyt Group applique clairement le principe 'le choix vous appartient' ! »

Par ailleurs, Colruyt Group déploie des efforts considérables dans le cadre du savoir-faire, afin de promouvoir les compétences, l'attitude et les connaissances des employés. Ils élaborent un parcours d'apprentissage pour chaque poste, en fonction des compétences dont l'employé a besoin. Celles-ci vont des compétences professionnelles aux ‘soft skills’. « Nous investissons beaucoup dans des parcours professionnels durables. Les connaissances, le potentiel et l'ambition ne peuvent être perdus et déterminent un éventuel parcours professionnel. Colruyt Group croit en l'apprentissage tout au long de la vie », conclut Bélise.