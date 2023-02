Quelles qualités mettre en avant sur son CV?

Il e st parfois difficile de construire son CV lorsqu’on se lance sur le marché de l’emploi, ou que l’on ne l’avait plus mis à jour depuis longtemps. Cette démarche peut sembler effrayante, mais elle n’est pourtant pas si compliquée que ça à réaliser. En premier lieu, il est important d’avoir un tour d’horizon de vos qualifications. Listez aussi brièvement et complètement que possible votre parcours académique, les langues que vous parlez, ou en tout cas votre niveau de maîtrise de chacune d’entre elles, vos expériences professionnelles passées, etc.

Mais désormais, il est essentiel d’également appuyer sur vos qualités professionnelles et personnelles, que l’on appelle aussi les « soft-skills ». Celles-ci peuvent sembler plus adéquates dans une lettre de motivation ou lors d’un entretien d’embauche, mais elles peuvent en fait faire la différence si vous les abordez dès le CV. Elles sont dans tous les cas particulièrement recherchées et appréciées par les employeur s.

Quels sont les « soft-skills » à faire valoir ?

Avant d’énumérer les qualités qui sont particulièrement recherchées par les employeurs, il semble tout de même important de préciser que mentir sur son CV ne sert à rien. N’allez pas vous inventer des qualités d’organisation que vous n’avez pas, car votre mensonge sera vite repéré et vous risquez de ternir votre réputation et, accessoirement perdre l’emploi que vous venez de décrocher. On préfère éviter !

La capacité d’adaptation : tout ne se passe pas toujours comme prévu dans le monde du travail, et il est donc important de savoir rebondir lorsque l’on est confronté à un os. Les personnes avec qui vous travaillerez et les tâches qui vous seront demandées vont évoluer et il est essentiel de s’adapter en toutes circonstances.

Un sens aiguisé de la communication : quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, une bonne communication vous ouvrira toujours des portes. Que cela soit avec vos collègues ou avec des clients, vous devez être capable de parler, mais aussi d’être réceptif et d’écouter les autres.

L’autonomie : votre employeur appréciera toujours que vous puissiez effectuer votre travail en toute indépendance. De la même façon, il encouragera toujours la prise d’initiative, tant en équipe que de votre côté. Naturellement, compter sur l’aide de ses collègues quand c’est nécessaire n’est évidemment pas une mauvaise chose.

Une bonne organisation : être capable de bien gérer son temps en organisant ses journées de façon optimale est un vrai plus au sein d’une entreprise. Votre employeur appréciera que vous fonctionniez sur base de to-do list et autres objectifs quotidiens à remplir.

Le leadership : c’est une qualité clé au sein d’une équipe de travailleurs. Le fait de montrer que l’on peut diriger un projet et que l’on peut motiver ses collègues vaut son pesant d’or chez les employeurs. Ceux-ci, qui doivent faire preuve de beaucoup de leadership, accueilleront avec plaisir une personne qui dispose de la même qualité, et sur qui ils pourront donc se reposer.

Miser sur sa personnalité

Cette liste est bien entendu loin d’être exhaustive, et toutes ces qualités n’auront pas spécialement leur intérêt pour l’emploi que vous visez. À vous de juger en quoi ces qualités seront utiles pour la tâche qui vous sera assignée si vous décrochez le job. Dans tous les cas, rappelez-vous que les employeurs valorisent désormais énormément l’humain au sein de l’entreprise et que votre personnalité est donc votre plus grande force. Si vous parvenez à la montrer dès le CV, vous avez déjà gagné. N’ayez pas peur d’afficher la couleur, c’est ce qui fera votre différence.