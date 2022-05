Plus de 200 profils recherchés pour préparer la présidence belge de l’UE

De janvier à juin 2024, la Belgique présidera pour la treizième fois le Conseil de l’Union européenne. Pour faire de cette présidence un succès, l’administration fédérale a temporairement besoin de renfort.

Plus de 200 postes à pourvoir

Pour trouver les bons candidats en temps voulu, une première procédure de recrutement à grande échelle a commencé récemment. Il s’agit d’une sélection générale pour des masters et des bacheliers. Elle sera suivie plus tard par des sélections spécifiques pour des juristes et des masters dans les domaines de l’agriculture, des soins de santé et de l’environnement. De cette manière, ce sont plus de 200 postes vacants qui devraient être pourvus. Les premières personnes recrutées pourront déjà commencer à travailler en septembre 2022, tandis que la majorité d’entre elles débutera en janvier 2023.

De 7 à 18 mois

Comme tous les emplois sont liés à la présidence de l’UE, seuls des contrats à durée déterminée seront proposés, allant de sept mois à un an et demi. Les candidats qui ont de l’expérience, ainsi que ceux qui n’en ont pas peuvent postuler. Dans tous les cas, il s’agit d’une excellente occasion pour les jeunes demandeurs d’emploi récemment diplômés d’acquérir de l’expérience en travaillant sur des projets stimulants dans un contexte international, avec la possibilité d’être en contact avec des personnes de toute l’Europe.

Des emplois très variés

Les centaines de postes vacants proposés par l’administration fédérale sont très diversifiés, comme en atteste un aperçu de l’offre : on recherche notamment des chargés de communication, des bio-ingénieurs, des interprètes, des juristes, des experts financiers et des experts administratifs. De plus, les emplois sont situés dans 16 organisations publiques différentes. Les nouveaux collaborateurs peuvent donc aborder une multitude de sujets.

Les organisations publiques suivantes recherchent du renfort pour la présidence belge de l’UE : le SPF Affaires étrangères, le SPF Justice, le SPF Intérieur, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, le SPF Economie, le SPP Politique scientifique, le SPF Mobilité, le SPF Sécurité sociale, le SPF Emploi, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, l’Institut fédéral du développement durable, la Chancellerie du Premier ministre, le SPF Finances, le SPP Intégration sociale, le SPF Santé publique et le SPF Stratégie et Appui (BOSA).

Les candidats intéressés peuvent postuler jusqu’au 31 mai pour les procédures destinées aux masters et aux bacheliers via le site travaillerpour.be. Ceux qui réussissent peuvent ensuite postuler à des offres d’emploi spécifiques.