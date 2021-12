«L’équipe du marketing contribue au soutien de l’une des plus grandes opérations d’e-commerce de Belgique»

La Loterie Nationale est une entreprise dynamique qui apporte une grande valeur ajoutée à la collectivité. En effet, 345 millions € de son chiffre d’affaires sont reversés chaque année à la collectivité par le soutien apporté à de multiples « bonnes causes ». Et c’est en partie grâce au travail d’un département marketing créatif, innovant et bien organisé que cela est possible.

Quand on pense à la Loterie Nationale, on pense souvent aux numéros qu’il faut cocher sur un bulletin Lotto ou EuroMillions chez le libraire. Ou au billet à gratter qui s’achète de temps en temps en magasin ou dans une station-service. Mais saviez-vous que la Loterie Nationale est aussi l’un des principaux acteurs de l’e-commerce dans notre pays ?

« Le volet des jeux digitaux à la Loterie Nationale représente environ 25 % de son chiffre d’affaires, et ce pourcentage augmente chaque année », explique Maxime Leblicq, responsable ‘performance campaigns’ au service Marketing & Sales de la Loterie. « Nos deux plateformes totalisent plus de deux millions de visiteurs par mois. 1,3 million de joueurs y sont enregistrés et 300.000 d’entre eux y jouent chaque semaine pour un petit montant dans un environnement sécurisé. Nous soutenons ainsi l’une des plus grandes opérations d’e-commerce de notre pays. »

« Ce sont des chiffres dont nous pouvons être fiers », ajoute Virginie De Haeck, Customer Journey Lead. « De nombreux collègues issus de différents départements participent à l’élaboration des plateformes de demain dans un paysage digital en constante évolution. »

« L’élaboration d’un cycle de vie du joueur, la personnalisation et l’automatisation du marketing sont au cœur de notre vision actuelle », précise-t-elle. « Cela vaut tant pour nos canaux d’e-commerce que pour le Club de la Loterie Nationale, notre communauté en ligne qui compte plus de 700.000 membres. C’est le club le plus chaleureux du pays car tous les membres profitent régulièrement d’une foule d’avantages, de réductions et de cadeaux. »

La Loterie Nationale affiche donc une belle progression en termes de présence en ligne mais de très nombreux joueurs aiment encore toujours acheter un billet à gratter ou jouer au Lotto dans leur magasin préféré. La participation à nos jeux en point de vente bénéficie cependant elle aussi du soutien du marketing digital. « Le recrutement de nouveaux membres pour le Club de la Loterie Nationale, par exemple, se fait à la fois en magasin et sur les canaux digitaux », explique Jeroen Maes, Lead Omnichannel à la Loterie Nationale. « Deux tiers de nos joueurs en ligne jouent en fait également dans l’un de nos 7.700 points de vente. Par des campagnes digitales, nous pouvons offrir le meilleur soutien possible à nos magasins, par exemple via différentes promotions ou actions permettant de remporter des prix. En ligne, nous pouvons offrir un levier pour renforcer le lien entre les joueurs et leurs points de vente préférés, ce que ces derniers ne peuvent pas faire eux-mêmes, ou seulement sur une échelle limitée.

« Le travail au sein de l’équipe du marketing de la Loterie Nationale est extrêmement varié », ajoute

Jeroen Maes. « Vous travaillez dans une entreprise moderne et tournée vers l’avenir qui vous donne la possibilité d’évoluer dans ce que vous faites et d’apprendre chaque jour des choses nouvelles. Travailler au marketing procure aussi une certaine fierté. Du fait du modèle unique de la Loterie, vous savez en effet que les revenus que vous contribuez à générer profitent directement à des initiatives sociales et au sponsoring. Notre tâche ne se limite donc pas à faire connaître nos produits, mais aussi à attirer au maximum l’attention sur nos « bonnes causes » par le biais de nos différents canaux. »