Le port en fête

Le dimanche 29 mai, on embarque pour la 16e édition de la Fête du Port de Bruxelles : un événement familial et gratuit pour apprendre à découvrir la vie du port. Alors petits et grands moussaillons, tous à bord !

À la recherche d’idées pour passer un après-midi original entre amis ou en famille ? Après deux reports dus à la Covid-19, la fête du port fait son grand retour à Bruxelles. Visites de navires, démonstrations nautiques, spectacles, jeux… Cette année encore, le programme de la journée sera riche et diversifié. Alors tous sur le pont ! Lancement des festivités dès 11 heures le dimanche 29 mai.

Une multitude d’activités

Pour en apprendre plus sur le monde nautique et la vie du port bruxellois, quoi de mieux que de commencer par la découverte de ses bateaux ? À voile ou à vapeur, cinq magnifiques et impressionnants navires seront au rendez-vous Quai de Heembeek. De quoi vous faire naviguer au travers de leur histoire, et même monter à bord de certains d’entre eux.

Ensuite, les démonstrations de sports nautiques se succéderont tout au long de l’après-midi :

Flyboard, Hoverboard, Wakeboard et Jetski Freestyle, avec notamment le champion d’Europe Niels Willems. Place également aux sensations fortes avec les plongeurs de l’extrême : un spectacle de haut vol avec plongeons olympiques, comiques et synchronisés…

Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir les pompiers de Bruxelles en pleine action : démonstrations de sauveteurs plongeurs, de chiens de sauvetage, extraction d’une épave, ateliers de réanimation…

Tout au long de cette grande fête, les acteurs ayant un lien avec le canal ou le port animeront des stands pour vous présenter leurs activités (clubs nautiques et sportifs, écoles de navigation, Marine belge, associations environnementales…). Sans oublier les animations, démonstrations artistiques, arts de rues… De nombreuses activités pour nos petits moussaillons seront également au programme : jeux gonflables, bulles à savon géantes, etc.

Évidemment, les visiteurs pourront compter sur des bars et food trucks pour se désaltérer ou se restaurer, avec bien sûr les Fish & Chips et autres produits de la mer mis à l’honneur.

Alors, prêts à prendre le large ?

Naviguez vers le port

Pour vous plonger dans l’ambiance avant même de rejoindre la Fête du Port, un service de navettes fluviales sera mis en place. Ces bateaux transporteront les visiteurs entre le quai de Béco et le quai Heembeek. Pour ceux qui n’ont pas le pied marin, des anciens bus (du Musée du Transport Urbain Bruxellois) assureront les navettes gratuites depuis le centre-ville (Sainctelette, avenue du Port / tram 51). Enfin, pour ceux qui préfèrent pédaler, sachez que l’on pourra rejoindre gratuitement la Fête du Port avec un vélo électrique Billy Bike.

En pratique

- Dimanche 29 mai de 11 à 20h

- Événement gratuit

- Quai de Heembeek

- Accès facile en Stib (tram 3 et 7)

- Navettes fluviales / bus gratuits

- Parkings vélo sécurisés