La Loterie Nationale, une boîte où l'on se sent vraiment chez soi

À la Loterie Nationale , tout le monde est le bienvenu et nous sommes d’ailleurs fiers de la grande diversité de notre personnel. Car elle amène des perspectives différentes, de nouvelles opinions et des idées fraîches. En 2022, nous avons accueilli pas moins de 67 nouveaux collègues, qui ont tous représenté une valeur ajoutée pour l'entreprise.

Mehdi El Yassini est le premier à nous avoir rejoints en 2022. « Je me suis tout de suite senti bien accueilli grâce aux efforts de mes collègues directs », raconte Mehdi. « Durant les premières semaines, j'ai pu compter sur eux pour répondre à toutes mes questions. La marraine qui m'a été désignée et la séance d'accueil de HR m'ont également permis de m'intégrer rapidement ».

Nos employés sont nos premiers ambassadeurs. L'attrayant programme « #BeARecruiter » invite, comme son nom l'indique, les employés de la Loterie Nationale à jouer eux-mêmes les recruteurs et à contribuer ainsi à l'engagement de nouveaux collègues. Lore Camerlinck a fait le pas vers la Loterie Nationale en juillet de cette année sur le conseil d'un bon ami : « Je n'ai pas encore regretté une seule seconde de l'avoir fait », déclare-t-elle. « Il règne ici une culture ouverte où l'on s'écoute les uns les autres et où il y a de la place pour la créativité. J'ai toute la liberté pour développer mes talents et évoluer dans mon rôle ».