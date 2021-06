La famille ou les connaissances décisives pour trouver un emploi

Selon l’étude qui a interrogé quelque 1.000 personnes, les sites d’offres d’emploi (16 %) et les connaissances personnelles (16 %) sont les canaux les plus utilisés pour trouver un nouveau travail. Ils devancent la page emploi du site web de l’employeur (11 %), tandis que 10 % des personnes recrutées ont été abordées personnellement par l’employeur. Par ailleurs, 9 % sont passés par une agence d’intérim ou un service d’aide à l’emploi des pouvoirs publics et 7 % par un bureau de recrutement et de sélection. Des canaux comme LinkedIn (3 %), Twitter (3 %) et Facebook (1 %) figurent par contre tout en bas de la liste. Les médias sociaux ont cependant une marge de progression importante avec l’arrivée de nouvelles générations sur le marché de l’emploi. « La guerre des talents fait toujours rage et les entreprises ont tout intérêt à investir dans ces canaux pour trouver les bons profils », ajoute Cathy Geerts, « Chief HR Officer » chez SD Worx. « Investir dans l’image de marque d’employeur aide les entreprises à attirer des candidats potentiels. »