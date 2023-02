La To Do List, ton alliée durant tes études

Après un premier quadrimestre et les résultats des examens, certains étudiants ont la volonté de prendre des bonnes habitudes pour leur deuxième quadrimestre. Kotplanet, le média digital dédié aux étudiants et à la vie étudiante, veut t’accompagner au mieux pour cette deuxième partie de l’année scolaire. C’est pourquoi on t’offre quatre avantages à avoir une To Do List durant tes études. Car oui, la To Do List, c’est la base des études. Elle te permettra de t’organiser au mieux et de surfer sur ton deuxième quadrimestre en toute simplicité.