La diversité de votre personnel est un atout pour votre entreprise

Il faut dire que la thématique est très actuelle, et les raisons pour lesquelles il est important de miser sur la diversité au travail sont nombreuses. Sans surprise, la diversité sur le lieu de travail amène une diversité au niveau de la pensée, ce qui a pour effet d’améliorer la créativité et l’innovation de votre entreprise. Des personnes d’origines différentes n’auront pas forcément la même vision d’un problème et auront donc tendance à l’aborder et à le régler différemment. Selon une étude publiée dans la Harvard Business Review, avoir de la diversité au niveau du management favorise également l’innovation et la compétitivité d’une entreprise. Une conclusion également tirée par la société de consultance McKinsey & Company. Cette dernière a en effet indiqué que les entreprises où la direction est diversifiée présentent de meilleurs résultats financiers.

Dernier atout majeur, et non des moindres. Des études ont prouvé que les entreprises diversifiées avaient tendance à plus facilement fidéliser leurs employés. Et cela n’a rien d’étonnant. Des employés qui se sentent valorisés, peu importe leur origine ou leur sexe, auront tendance à plus s’épanouir et donc à rester plus longtemps au sein d’une même boîte.