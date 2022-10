Il n’a jamais été aussi facile pour les talents de postuler à la Région bruxelloise!

Créé en 2018, talent.brussels est l’organisme bruxellois qui s’occupe du recrutement du personnel statutaire de la Région bruxelloise pour des institutions telles que Bruxelles Environnement, Bruxelles Fiscalité, Bruxelles Mobilité, Actiris ou encore les pompiers de Bruxelles.

De nombreux jobs à pourvoir

En 2022, talent.brussels ambitionnait de recruter un peu plus de 500 talents pour les différents postes ouverts dans ces institutions. À l’heure d’écrire ces lignes, il en reste toujours une centaine à pourvoir d’ici la fin de l’année. Les opportunités ne manquent donc pas ! « Les profils que nous recherchons sont très variés et concernent toutes sortes de métiers. Il y a des comptables, des responsables budgétaires, des ingénieurs, des électromécaniciens ou encore des juristes », détaille Jessica Delbecq, directrice Experience Design chez talent.brussels.

Une nouvelle plateforme

Pour recruter ces candidats, l’organisme a mis en place une nouvelle plateforme baptisée MyTalent. Sa particularité est de laisser le traditionnel CV de côté. Le candidat est invité à remplir un questionnaire sur ses compétences et son diplôme. « C’est vraiment lui qui met en avant les expériences qu’il juge pertinentes par rapport au poste pour lequel il postule », explique Jessica Delbecq. Cela permet aux recruteurs de juger de sa motivation par rapport à un poste bien précis. Une démarche plus ciblée qui porte ses fruits puisque le nombre de candidats retenus après le premier screening est bien plus important qu’auparavant.

Le recrutement se poursuit ensuite avec des tests informatiques, que le candidat peut choisir de passer quand il veut et d’où il veut. La flexibilité est également de mise lors des entretiens qui, pour la plupart, continuent à se dérouler en ligne.

Les avantages de travailler pour la Région

Au-delà de s’investir dans un projet porteur de sens au service de la collectivité et des citoyens, le fait de travailler pour la Région de Bruxelles-Capitale comporte de nombreux avantages. Il y a les perspectives de carrière, la possibilité de se former continuellement, mais aussi le fait de bénéficier d’un bon nombre de congés et d’un salaire attractif. « La Région offre des salaires très compétitifs par rapport au privé notamment pour les jeunes diplômés ainsi que pour les jeunes managers », souligne Jessica Delbecq.

Parallèlement, la Région veille aussi à assurer un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle à ses collaborateurs. Dans les fonctions qui le permettent, il y a ainsi la possibilité de faire jusqu’à trois jours de télétravail par semaine.

Enfin, il est important de rappeler qu’il ne faut pas spécialement être Bruxellois ou Bruxelloise pour postuler. D’ailleurs, dans les différentes institutions publiques bruxelloises, seuls un peu plus de la moitié des employés habitent à Bruxelles. Beaucoup viennent donc aussi de Flandre et de Wallonie. Une bonne raison de plus pour postuler !