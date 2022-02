Déployez votre talent auprès d’un acteur mondial de la technologie

Depuis sa création en 1974, Worldline a beaucoup évolué et la recherche de talents dans les paiements et dans la tech en général est l’une de ses priorités.

Worldline souhaite devenir la société Paytech de référence dans l’écosystème européen des paiements. En raison de sa forte expansion caractérisée par plusieurs acquisitions en Europe, et dans un contexte de guerre des talents dans la tech, Worldline est à la recherche de ses futurs collaborateurs. Et pour recruter (et retenir) ces talents, elle met en place une politique RH moderne qui permet aux employés de développer leur plein potentiel.

« Parce que l’innovation et le développement sont les maîtres mots chez Worldline, un total de 20.000 formations sont mises à la disposition de nos employés, dont 75 % accessibles en ligne », explique Evelyne Mathot, responsable RH. « Nous nous intéressons avant tout aux aptitudes et aux compétences de nos employés. Comment faire en sorte qu’ils développent leur talent tout en contribuant de manière optimale à nos objectifs ? Grâce à la taille de notre entreprise, il est possible de trouver un poste adéquat, de manière horizontale, verticale ou même internationale au sein de notre groupe ».

Reinout Moens a récemment débuté chez Worldline Belgique et affirme que la politique RH a joué un rôle important dans son choix d’employeur : « Après 5 ans chez mon précédent employeur, j’étais prêt à me lancer dans un nouveau challenge. Mais je voulais un projet où j’aurais l’occasion de continuer à me développer professionnellement. Le logo du meilleur employeur belge et européen accolé à Worldline m’a assuré que j’aurais toutes les chances d’apprendre, sans avoir à faire de compromis tant sur le salaire que sur les avantages. Je suis également impressionné par l’atmosphère bienveillante qui règne chez Worldline, qui a conduit à la création de divers groupes d’intérêt internes tels que Women@Worldline et l’équipe Worldline Sports and Wellness ».

