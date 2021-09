Découvrez les entreprises wallonnes près de chez vous

Découvrir les coulisses d’une entreprise, visiter des lieux inaccessibles, comprendre leur fonctionnement, connaître leur histoire, postuler pour un job, passer une journée en famille, voir des activités inconnues, c’est ce qui vous attend si vous participez à la Journée Découverte Entreprises.

Cette année, l’événement revient sous deux grandes formules. Vous pourrez pousser les portes de certaines entreprises situées partout en Wallonie, mais vous pourrez également en découvrir d’autres de façon virtuelle et sur la page Facebook de l’événement grâce à des vidéos et autres reportages.

Une édition 2020 chamboulée

En 2020, cette journée s’était déroulée exclusivement en ligne, pandémie oblige. Quelque 90.000 personnes y avaient participé pour aller à la rencontre des entreprises wallonnes. Cette édition virtuelle avait permis d’établir un contact entre le public et les entreprises, qui s’étaient dites satisfaites à 90 % de leur participation à cet événement.

Une émission spéciale JDE sera transmise en direct à la fois sur leur page Facebook, mais aussi sur les pages de sudinfo.be. Des intervenants, des lives en entreprises et plein d’autres surprises sont au programme de cette émission. Pour cette édition hybride, 150 entreprises sont attendues par l’initiative. Il est possible de voir où elles se situent grâce à la carte interactive consultable sur le site www.jde-wallonie.be/visiteurs. Cette journée est organisée par Sudpresse en étroite collaboration avec l’Union Wallonne des Entreprises et le cabinet du Vice-président de la Wallonie et Ministre de l’Économie, Willy Borsus.

Infos pratiques :

Où ? Partout en Wallonie ou virtuellement

Quand ? Le dimanche 3 octobre de 10 à 17h

Qui ? 150 entreprises dont la liste est disponible en ligne

Pour qui ? Les curieux, les chercheurs d’emploi, les familles, etc.

Plus d’informations ? www.jde-wallonie.be/visiteurs/