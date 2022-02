Comment la Covid a bouleversé les liens entre collègues

Indeed a étudié l’influence de la Covid-19 et du travail à domicile sur le lien affectif entre collègues. Il en ressort que les collègues éprouvent moins d’amitié et de solidarité, bien que l’âge et le sexe jouent un rôle majeur.

Dans quelle mesure sommes-nous « bienveillants » les uns envers les autres au travail ? Le site de d’offres d’emploi Indeed a mené l’enquête en interrogeant 1.000 salariés en Belgique. Il ressort de cette étude que la distance physique influence clairement la distance émotionnelle mais d’autres conclusions apparaissent également.

Collègues ou amis ?

Nos meilleurs collègues, ceux avec qui nous nous entendons mieux que les autres, sont, selon la moitié des personnes interrogées (45 %), des amis sur le lieu de travail mais pas plus. Plus d’une personne sur cinq a déclaré qu’elle considérait certains de ses collègues comme de véritables amis. Il s’agit le plus souvent de femmes (60 %) et de salariés néerlandophones (58 %).

Au cours des deux dernières années, 46 % des travailleurs à domicile ont organisé une rencontre avec un collègue après le travail. Fait remarquable : les hommes (52 %) l’ont fait plus souvent que les femmes (40 %). Ce sont surtout les jeunes employés de moins de 35 ans (58 %) qui le font, et les collègues francophones se voient plus souvent après le travail que les néerlandophones (54 % contre 39 %).

Au cours des deux dernières années de travail à domicile, le contact avec le patron n’a pas toujours été facile. 5 % des travailleurs à domicile disent qu’ils entendent trop souvent leur patron et veulent être laissés tranquilles, tandis que 27 % souhaiteraient en fait plus de contact avec leur patron.

Moins de solidarité entre collègues

Ceux qui ont eu une mauvaise journée de travail pendant la période de télétravail, ne pouvaient pas en discuter avec ses collègues au bureau comme avant. Comment cela a-t-il été résolu ? Près de 40 % ont d’abord discuté d’un problème avec leur partenaire ou leur colocataire, un sur trois a cherché une solution lui-même. Les femmes (27 %) ont envoyé un message à un collègue plus souvent que les hommes (19 %). 12 % des hommes se sont quand même rendus au bureau, contre 8 % des femmes. Ceux qui considèrent les bons collègues comme de vrais amis leur font également plus souvent appel : 36 % leur envoient un message. Ceux qui considèrent leurs collègues comme de simples collègues sont plus susceptibles de se débrouiller seuls : 42 % ont dû résoudre le problème eux-mêmes.

En outre, deux travailleurs sur cinq affirment qu’il y a moins de solidarité entre collègues aujourd’hui qu’avant la Covid. Selon 40 %, la distance entre collègues a également augmenté, et même 67 % pour les employés de moins de 35 ans qui travaillent à domicile. En revanche, deux tiers des employés des PME (jusqu’à 10 employés) pensent que la Covid n’a eu aucun impact sur cette solidarité.

« L’influence de la Covid sur les relations entre collègues est très variée. Les femmes et les employés néerlandophones considèrent plus souvent leurs collègues comme de véritables amis, mais ce sont les hommes et les employés francophones qui rencontrent le plus leurs collègues en dehors des heures de bureau. Cependant, il y a une constante : les collègues indiquent clairement qu’ils peuvent moins compter les uns sur les autres. Pour beaucoup de gens, le travail à domicile fait apparemment que la distance physique se ressent aussi sur le plan émotionnel », explique Arjan Vissers, responsable de la stratégie chez Indeed.