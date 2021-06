Cette plateforme de recrutement vous aide à trouver un job avec du sens

Pour de plus en plus de jeunes sur le marché de l’emploi, le fait de trouver un travail qui ait un sens est un élément primordial. C’est dans ce contexte que Guillaume Massard a lancé Meet My Job, une plateforme de recrutement circulaire.

Lancée en 2020, la plateforme Meet My Job a pour objectif de faire matcher entreprises et talents qui partagent les mêmes valeurs. « Meet My Job est la première plateforme de recrutement belge qui référence les acteurs qui ont un impact positif sur notre planète ou sur notre société. Nous avons à cœur de contribuer à un monde meilleur et c’est pourquoi nous sélectionnons nos partenaires en fonctions des 17 objectifs du développement durable de l’ONU », explique Guillaume Massard, fondateur de la plateforme.

Concrètement, Meet My Job met en relation des étudiants, des jeunes diplômés ainsi que des chercheurs d’emploi avec des entreprises et associations qui œuvrent pour le développement durable, l’économie circulaire, l’innovation médicale, l’alimentation saine, la lutte contre le gaspillage ou encore les énergies renouvelables.

« Nous nous occupons actuellement du recrutement d’une quarantaine d’entreprises et associations belges qui ont un impact positif sur notre planète et sur la société », explique Mathilde Justin, responsable des relations et des partenariats pour la start-up.

Un job où les baskets sont autorisées ?