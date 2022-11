Comment s’y prendre pour trouver un emploi une fois son diplôme en poche ? Afin de t’aider à passer ce cap plus sereinement, Guiot Orlanne raconte son expérience sur Kotplanet.be et donne ses meilleurs conseils.

20h20. Je reçois mes résultats. Ça y est après cinq dures années, je suis enfin diplômée. Mes premières émotions sont un énorme soulagement et beaucoup d’euphorie. Mais quelques jours plus tard, la question de « qu’est ce que je fais maintenant ? » m’empêchait limite de dormir. Quelques semaines plus tard, je peux dire que je suis beaucoup moins dans le study fog (terme que j’ai inventé pour décrire le brouillard dans lequel je me trouvais après mes études).

Lire la suite sur Kotplanet.be