Pourquoi le Portugal est en train de devenir le paradis des crypto-investisseurs

Si la Suisse et Malte sont souvent cités en exemples de destinations « crypto-friendly », un autre pays est en train de devenir un véritable hub pour les crypto-investisseurs. Avec son climat accueillant, ses superbes plages et l’absence totale de taxes sur les bénéfices enregistrés sur le marché des cryptomonnaies, le Portugal accueille une communauté de plus en plus large de jeunes millionnaires, venus s’installer dans le pays pour toucher leurs gains.

Les avantages sont nombreux : le Portugal sait mettre en avant sa culture, son histoire, sa gastronomie et sa géographie. Avec ses superbes plages, son climat accueillant et sa population très chaleureuse, le Portugal était déjà devenu l’une des destinations les plus prisées par les touristes ces dernières années. La législation très favorable aux cryptomonnaies en a fait aujourd’hui le nouveau paradis des crypto-investisseurs.

