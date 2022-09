Voici comment s’occuper de vos plantes d’intérieur durant votre absence

Vous en avez pris soin tout au long de l’année et pas question de les laisser mourir pour une semaine ou deux au soleil. Mais placer vos plantes d’intérieur à l’ombre ne suffira peut-être pas pour les retrouver pimpantes à votre retour de vacances. Alors choisissez l’une des techniques d’arrosage qui vous convient le mieux, faites quelques essais au préalable et partez l’esprit tranquille !

Les cônes d’arrosage

Le plus simple est d’investir dans des cônes ou pic d’arrosage autonomes. En céramique ou en terre cuite, ils sont disponibles dans toutes les pépinières. Il suffit de remplir la réserve et de planter le cône dans la terre. L’eau s’écoulera petit à petit et en continu. Comptez une réserve de 50 cl pour une semaine d’absence.

L’astuce de la bouteille

Vous êtes sur le point de partir et n’avez pas de système d’arrosage automatique chez vous ? Pas de panique. Il vous suffit d’une bouteille en plastique pour en fabriquer un maison. Percez de petits trous dans le bouchon (grâce à une aiguille préalablement chauffée) et plantez la bouteille d’eau à l’envers dans la terre. Enfin, percez le fond pour permettre à l’eau de s’écouler lentement durant votre absence.

Plusieurs plantes à abreuver ? Optez pour le kit

Plus élaborés (et plus chers), les systèmes d’arrosage goutte-à-goutte pour plantes d’intérieur permettent d’abreuver plusieurs plantes à la fois. Une réserve générale est reliée par des petits tuyaux à des cônes verseurs que l’on insère dans chaque pot. La plupart des modèles permettent de régler manuellement la fréquence et le débit d’écoulement.

Arrosage par capillarité

Autre système maison pour une irrigation continue : l’arrosage par capillarité. Prenez un fil de laine (ou de coton) imbibé d’eau. Placez l’une des extrémités bien enfoncée dans la terre et l’autre dans un récipient rempli d’eau. Veiller à ce que le bout du fil soit bien maintenu au fond du récipient et placez celui-ci en hauteur par rapport à la plante. Votre plante absorbera l’eau dont elle a besoin par capillarité.

Les gels d’arrosage

L’eau gélifiée ou les gels hydro-rétenteurs assurent un arrosage progressif en fonction des besoins de la plante. Il suffit de disposer l’eau gélifiée sur la terre : à son contact, elle se désagrégera progressivement en gouttelettes. Idéal pour les plus longs séjours : les pastilles de gel tiennent jusqu’à 30 jours.

Un lit de billes d’argiles

Plongez les billes d’argile dans une soucoupe remplie d’eau sur laquelle vous déposerez votre pot. La plante se nourrira de l’humidité que dégageront les billes d’argile. Une technique plutôt adaptée aux plantes tropicales qui permet une autonomie d’environ une semaine.

En dernier secours…

Vous voilà sur le départ, valise à la main, et vous avez oublié vos plantes ? Il vous reste la technique de la baignoire. Si vos plantes sont dans des pots avec des trous, laissez couler un mince tapis d’eau dans votre baignoire et rassemblez-les dedans. Une technique de dernier secours à utiliser avec prudence : gare à ne pas laisser pourrir les racines !