Dégainez votre sabre laser: voici le premier championnat de Jedi

Vous connaissez sûrement les combats d’escrime, mais avez-vous entendu parler des combats de sabre laser ? Le premier championnat de ce sport venu d’une autre galaxie se déroule ce week-end en France. Une soixantaine de sportifs s’affrontent pour remporter le titre de champion de France. On vous explique les règles de cette discipline.

Un tiers de femmes

Le combat de sabre laser est encore peu connu. Il existe pourtant depuis 2018, date à laquelle la Fédération française d’escrime a reconnu le sabre laser comme quatrième arme officielle, à côté du fleuret, du sabre et de l’épée. En France, on compte aujourd’hui 183 clubs, comprenant un total de 2.300 licenciés, dont un tiers de femmes ! La discipline mixte regroupe des pratiquants âgés de 17 à 45 ans.

Ph. Belga

Toucher son adversaire

L’arme du sportif « apprenti Jedi » se compose d’un manche en aluminium et d’un long tube en polycarbonate, éclairé par une lampe LED colorée. Les règles sont simples : armés de leur sabre d’un mètre de long, deux combattants s’affrontent dans une arène de huit mètres de diamètre. Pour éviter toute blessure, les « laséristes » sont bien équipés: plastron, coudières, épaulières, genouillères, protège-tibias et masque font partie de la tenue.

Le but du sportif est de toucher son adversaire, chaque partie du corps rapportant un nombre précis de points. Le vainqueur est le premier à atteindre 15 points ou celui qui a remporté le plus de points à la fin des trois minutes. Les frappes lourdes sont interdites. Un arbitre et deux assesseurs sont présents lors de chaque combat pour veiller au respect des règles.

Envie de tester ?

