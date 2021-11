10 expositions à visiter gratuitement

Les expositions ne servent pas uniquement à s'abriter quand il pleut ou à se rafraichir quand il fait chaud, non non non! De nombreuses expositions formidables ouvrent leurs portes gratuitement pour les petits et grands curieux. Votre portefeuille ne vous fera donc pas la tête suite à cette petite sortie improvisée. Partez à la découverte d’artistes incroyables sans vous préoccuper de votre budget.

Découvrez vite ces expositions grâce à Out.be et sa sélection d’expositions gratuites à visiter en ce moment !

Les sculptures

Les sculptures de Folon vues par son ami photographe Thierry Renauld. Jusqu’au 4 décembre 2021.

Espace Wallonie, Rue du Marché Aux Herbes 25-27, 1000 Bruxelles - Belgique

Self Icône

Projet participatif autour de l’identité et de l’évolution des idoles et icônes. Jusqu’au 4 décembre 2021.

Palace (Maison Culturelle d'Ath), Grand-Place, 7800 Ath - Hainaut - Belgiqu e

Reinhoud, un univers extravagant

Sculptures inédites de l’artiste belge. Jusqu’au 20 novembre 2021.

Laurentin Gallery, Rue Ernest Allard, 43, 1000 Bruxelles - Belgique

Roots

Calligraffiti de Makoto. Jusqu’au 13 novembre 2021.

Espace Magh, rue du Poinçon 17, 1000 Bruxelles - Belgique

M.Chat et KayOne

Deux artistes de Street Art. Jusqu’au 21 novembre 2021.

Galerie Martine Ehmer, Rue Haute, 200, 1000 Bruxelles - Belgique

Wax

Œuvres des artistes de l’Atelier 17. Jusqu’au 11 décembre 2021

Espace culturel de Hotton, Rue des Ecoles 55, 6990 Hotton - Luxembourg - Belgique

En fluo

Exposition inédite de l’auteure-illustratrice belge Kitty Crowther. Jusqu’au 22 janvier 2022

Centre Culturel de Liège - Les Chiroux, Place des Carmes 8, 4000 Liège - Belgique

Figures

Œuvres d’artistes majeurs du 20e siècle autour du thème de la figure humaine. Jusqu’au 17 décembre 2021

Galerie de la Béraudière, Rue Jacques Jordaens 6, 1000 Bruxelles - Belgique

Nuages, d’hier et d’aujourd’hui

Œuvres d’artistes autour de la thématique du nuage. Jusqu’au 21 novembre 2021

Maison des Arts de Schaerbeek, Chaussée de Haecht, 147, 1030 Schaerbeek - Bruxelles - Belgique

Fashion Room 3 : Color #1 : Black

A travers 15 pièces emblématiques récemment acquises, le Musée dévoile sa palette de noirs. Jusqu’au 14 novembre 2021