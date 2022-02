Le groupe Rossel lance Young Active Urban (YAU), un nouveau réseau média national

Le Groupe Rossel regroupe ses marques médias dédiées à la cible des jeunes actifs urbains : Metro, Out, Geeko, Belgium iPhone, Kotplanet, Cinenews et Streamnews.

Avec plus de 1,1 million de Belges, le groupe cible des jeunes actifs urbains, composé d’urbains professionnellement actifs ou étudiants âgés de 18 à 35 ans, constitue un groupe cible très recherché par les annonceurs. Pour permettre aux annonceurs d’atteindre cette cible dans son environnement, le Groupe Rossel met en place le réseau média national Young Active Urban (YAU). Avec cette nouvelle offre nationale, le Groupe Rossel regroupe ses marques médias dédiées à la cible des jeunes actifs urbains : Metro, Out, Geeko, Belgium iPhone, Kotplanet, Cinenews et Streamnews ; et se positionne ainsi comme leader national sur cette cible.

La meilleure façon de toucher les jeunes actifs urbains est de les adresser au coeur de leurs centres d’intérêt, à savoir les loisirs tels que le streaming, le cinéma, les sorties, le lifestyle, la mode, l’e-sport ou encore la vie étudiante, l’environnement, la mobilité, la technologie, etc. Avec les marques associées au lancement de YAU, chacune leader dans son domaine, le Groupe Rossel adresse ces différents centres d’intérêt.

En réunissant les marques Metro (la marque d’information gratuite) et Kotplanet (le site entièrement dédié à la vie étudiante), mais aussi Geeko (site des nouvelles technologies et de la culture Geek), Belgium iPhone (site sur l’actualité du monde Apple), Out (agenda culturel), Cinenews (site de référence sur le cinéma) et Streamnews (site sur l’actualité du streaming), le Groupe Rossel occupe une position unique sur la cible des jeunes actifs urbains, tant pour la Belgique francophone que néerlandophone.

Les tarifs Young Active Urban sont commercialisés par les régies Metro Media et Rossel Advertising. Vous trouverez plus d'informations sur metromedia.be/yau