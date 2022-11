CONCOURS : Tente de gagner deux tickets pour le Full Circle Festival

Pour la cinquième fois, Full Circle réunit la vie nocturne, la musique et la culture d'Anvers en une seule grande fête, répartie sur trois jours et 30 lieux uniques dans la ville.

Il s'agira de la plus grande édition de Full Circle à ce jour. Des musées exclusifs aux boîtes de nuit underground, le concept est simple : trois jours de DJ sets et de performances dans divers lieux (inattendus). Avec un seul billet, les amateurs de musique peuvent assister à tous les événements organisés dans les clubs et les salles de spectacle. Full Circle est entièrement dédié à la musique et à la vie nocturne locales et propose donc une programmation 100% belge.