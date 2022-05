Voici cinq films d’horreur qui vont bientôt sortir au cinéma

Nous sommes toujours ravis de voir arriver des nouveautés dans les salles obscures. Mais il y a un genre un peu plus cher à notre à cœur, ce sont les films d’horreur. Nous sommes souvent impatients de les découvrir au cinéma et de ressentir la peur et le frisson qui les caractérisent si bien. Voici une sélection des films d’horreur les plus attendus. Et vous ? Quel film êtes-vous sûr d’aller voir ?

Crimes of The Future

Horreur, Science-Fiction, Drame

De : David Cronenberg

Avec : Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Léa Seydoux

Dans un futur dystopique, l’ADN de la population terrestre s’adapte de plus en plus à son environnement artificiel et pollué. L’artiste Saul Tenser profite de ces évolutions et fait pousser de nouveaux organes dans son corps, que lui et sa partenaire Caprice retirent chirurgicalement lors de leurs performances provocantes.

Sortie prévue le 25 mai

Eux

Horreur, Drame

De : Alex Garland

Avec : Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu

Une jeune femme (Jesse Buckley) se retire dans la campagne britannique après la mort de son ex-mari, quand quelque chose ou quelqu’un semble la traquer, venant troubler sa tranquillité. Ce qui n’était au départ qu’une menace latente devient un véritable cauchemar, et elle est assaillie par les démons de son passé.

Sortie prévue le 8 juin

The Black Phone

Horreur

De : Scott Derrickson

Avec : Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw…

Finney Shaw, un timide et intelligent garçon de 13 ans, est enlevé et enfermé dans un sous-sol insonorisé par un tueur sadique. Lorsque le sombre, et déconnecté, téléphone fixé au mur de sa prison se met à sonner, Finney découvre qu’il peut entendre les voix des précédentes victimes de son geôlier… Et elles sont bien décidées à faire de Finney l’instrument de leur vengeance.

Sortie prévue le 29 juin.

Nope

Horreur, Science-Fiction

De : Jordan Peele

Avec : Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

Sortie prévue le 20 juillet

Dark Harvest

Horreur

De : David Slade

Avec : Luke Kirby, Jeremy Davies, Elizabeth Reaser

La nuit d’Halloween de 1963, dans une petite ville rurale. Comme chaque année, à la même période, October Boy (ou Ol’ Hacksaw Face ou encore Sawtooth Jack) quitte son champ de maïs, un couteau de boucher à la main et se dirige vers la ville. Des groupes d’adolescents l’attendent afin d’affronter le croque-mitaine, parmi eux, l’ambitieux et intrépide Pete McCormick.

Sortie prévue le 21 septembre.

