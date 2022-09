Le festival de Venise ouvre le coffre aux trésors

Ces dernières années, la Mostra de Venise est devenue le grand événement cinématographique de l’automne, le lieu où de nombreux films entament leur (longue) campagne pour les Oscars. Et cette année, la liste des candidats affamés est plus impressionnante que jamais. Sans parler des autres propositions alléchantes. Sélectionner les dix titres les plus intrigants n’a donc pas été une mince affaire, mais Metro ne recule devant rien !

White Noise

de Noah Baumbach

avec Adam Driver, Greta Gerwig

Netflix est comme à son habitude bien représentée à Venise, et se charge même du film d’ouverture cette année. ‘White Noise’ se base sur le roman éponyme de Don DeLillo paru en 1985, un étrange mélange d’humour, de drame et d’horreur. C’est l’histoire d’un homme qui panique totalement lorsqu’un train de déchets chimiques déraille dans sa région.

The Whale

de Darren Aronofsky

avec Brendan Fraser, Sadie Sink

Darren Aronofsky aime bien alterner projets ambitieux (‘Black Swan’) et petits drames (‘The Wrestler’). ‘The Whale’ appartient à la seconde catégorie, l’histoire d’un homme atteint d’obésité morbide qui cherche à renouer avec sa fille adolescente. Le grand comeback de l’acteur Brendan Fraser, qui fut à une époque une star mondiale grâce à ‘La Momie’ ? Peut-être bien.

Blonde

de Andrew Dominik

avec Ana de Armas, Adrien Brody

Un autre Netflix. Andrew Dominik a dû livrer une bataille extraordinaire pour réaliser, comme il le voulait, sa vision sans concession de la vie poignante de Marilyn Monroe, mais il y serait parvenu. Aux USA, d’ailleurs, ‘Blonde’ a été classifié ‘NC-17’ (réservé aux adultes) en raison de ses contenus sexuels. Aucun autre film n’y a été jugé aussi sévèrement cette année.

Bones and All

de Luca Guadagnino

avec Timothée Chalamet, Taylor Russell

Cinq ans après ‘Call Me by Your Name’, Timothée Chalamet et le réalisateur italien Luca Guadagnino remettent le couvert pour ce qui devrait, une fois encore, être particulier. ‘Bones and All’ est en effet un road movie sur l’amour passionnel entre deux ados… qui s’avèrent être aussi cannibales. Cela s’annonce savoureux.

The Banshees of Inisherin

de Martin McDonagh

avec Colin Farrell, Brendan Gleeson

Un parfait cocktail d’humour et de drame. Voilà qui a fait la renommée du cinéaste irlandais Martin McDonagh. Pensez à son ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ maintes fois primé. Cette fois, il est allé rechercher ses acteurs principaux de ‘In Bruges’ (‘Bons baisers de Bruges’) pour incarner deux amis de toujours qui, de façon inattendue, vont se déchirer. Et les conséquences seront graves.

The Son

de Florian Zeller

avec Hugh Jackman, Vanessa Kirby

Après le déchirant ‘The Father’ (avec Anthony Hopkins dans le rôle du père atteint de démence), le réalisateur français Florian Zeller reprend une autre de ses pièces. Le personnage central est un jeune adolescent -de parents divorcés- qui préfère finalement aller vivre chez son père. Ce dernier se veut d’ailleurs le papa parfait, mais ce n’est pas si simple.

Master Gardener

de Paul Schrader

avec Joel Edgerton, Sigourney Weaver

Pour des histoires intenses d’hommes aux pensées sombres et repliés sur eux-mêmes comptez sur Paul Schrader. Après ‘Taxi Driver’, entre autres, et ‘The Card Counter’ plus tôt cette année, ce ‘Master Gardener’ nous propose de faire connaissance avec un jardinier contraint par sa riche patronne d’engager la nièce de celle-ci comme assistante. De sombres secrets vont dès lors faire surface.

Pearl

de Ti West

avec Mia Goth, David Corensweth

Avez-vous vu cette année le film d’horreur ‘X’ ? Aviez-vous remarqué que l’actrice principale Mia Goth y jouait aussi -sous une épaisse couche de maquillage- la femme âgée ? ‘Pearl’ raconte sa triste et lugubre histoire à elle : comment elle a dû abandonner très tôt ses rêves glamour et s’est lentement transformée en meurtrière.

Don’t Worry Darling

de Olivia Wilde

avec Florence Pugh, Harry Styles

Dans ce thriller psychologique ‘fifties’, Florence Pugh incarne une jeune femme qui commence à se poser des questions sur la petite ville idyllique où elle vit avec son mari, grâce à l’employeur de celui-ci. Le mari, quant à lui, est joué par Harry Styles, qui reprend sa carrière d’acteur après une série de concerts acclamés.

The Kingdom : Exodus

de Lars von Trier

avec Lars Mikkelsen, Mikael Persbrandt

Lars von Trier vit toujours ! Mieux encore, l’enfant terrible danois a enfin terminé sa série légendaire ‘The Kingdom’. 25 ans après le dernier épisode de la deuxième saison qui nous avait tous laissés avec plus de questions que de réponses, nous saurons -espérons-le- ce qui se passe dans le mystérieux hôpital de Copenhague. Ambiance assurée !