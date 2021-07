Zoe et son fils échappent de peu à la mort à la plage: «Les gens disent que c’est notre faute»

Une mère de famille et son fils ont cru perdre la vie à cause de la montée très rapide de la marée en Angleterre.

Zoe Robotham et son fils Haydn, 11 ans, ont vécu la peur de leur vie quand ils étaient en famille à la plage de Crosby, en Angleterre. La femme de 42 ans a raconté au Liverpool Echo qu’elle et Haydn ont été poussés par-dessus un mur de béton et dans le sable qui s’enfonçait. Son mari et son aîné se sont précipités à leur secours mais ont eu du mal à les atteindre en raison de la force de l’eau. Ils ont finalement été sauvés par deux étrangers qui ont plongé dans l’eau pour aider à les sauver.

« C’est littéralement l’une des choses les plus effrayantes que j’ai jamais vécues », déclare la mère de famille au Liverpool Echo. « D’un côté, il y avait de la boue qui s’enfonçait alors nous sommes allés du côté où tout le monde était et nous avons pensé que nous serions en sécurité. Nous étions tous en train de jouer et il y avait d’autres personnes et des enfants autour de nous et en quelques secondes, la marée a complètement changé. »

Des critiques sur Facebook

C’est là que Zoe et son fils se sont fait surprendre par la montée des eaux. « Le niveau de l’eau est passé de mon bikini à mon cou si rapidement et mon fils et moi avons été écrasés contre un mur de béton. Nous avons été entraînés de ce côté du mur avec le sable qui s’enfonçait et je n’arrivais pas à prendre pied. »

Après cette histoire qui s’est finalement bien terminée, Zoe a voulu avertir sur les dangers que présente cette plage. Un jeune homme de 23 ans est récemment décédé alors qu’il s’y détendait. « Nous avons des bleus et nos jambes sont coupées, mais ce n’est rien comparé à ce qu’il s’est passé. J’ai posté un message sur Facebook après que c’est arrivé. Beaucoup de gens disent que c’est de notre faute. Les gens m’ont dit que j’aurais dû vérifier la marée avant d’y aller, mais je ne savais pas à quelle vitesse elle pouvait monter ! »