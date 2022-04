Yves Van Laethem ravi de la baisse des chiffres liés à la Covid-19: «C’est la première fois sous le code jaune!»

« C’est particulièrement visible en Flandre et chez les jeunes. C’est la première fois que nous observons une diminution des infections sous le code jaune, et c’est une bonne nouvelle ! », se réjouit l’expert.

Le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital a également diminué entre le 1er et le 7 avril, mais de façon moins marquée. Il y a encore eu 215 nouvelles admissions par jour en moyenne, soit une diminution de 2 %.

« Les nouvelles admissions à l’hôpital semblent également avoir atteint leur pic », poursuit Yves Van Laethem. « Toutefois, la charge qui pèse sur les hôpitaux reste élevée. Nous conseillons toujours la prudence en présence de personnes vulnérables. Le virus de la grippe semble gagner du terrain pour le moment, mais il est possible que le pic de la grippe soit en vue. »

Entre le 29 mars et le 4 avril, le nombre de décès dus à la COVID-19 a légèrement augmenté. Il s’établit désormais à près de 24 décès par jour, soit 3 % de plus qu’une semaine auparavant. Dans le bulletin hebdomadaire Corona, la mortalité de la COVID-19 s’est stabilisée.

Les hôpitaux comptent désormais 3 073 personnes atteintes de COVID-19, soit une nouvelle augmentation de 3 % par semaine. Parmi ce groupe, 176 patients se trouvent dans des unités de soins intensifs, ce qui représente également une légère augmentation de 2 %. Là aussi, selon le bulletin Corona, la situation se stabilise.

Au cours de la semaine du 29 mars au 4 avril, 38 000 tests coronariens ont été effectués en moyenne par jour (-2 %). Parmi ceux-ci, 28 % se sont révélés positifs (-3 %).

Le nombre de contacts quotidiens avec les médecins généralistes en raison d’une suspicion de COVID-19 est tombé la semaine dernière à 78 pour 100 000 habitants. Une semaine auparavant, il y avait encore une moyenne de 89 contacts.

Le taux de reproduction est maintenant de 0,99. Avec un numéro R inférieur à 1, l’épidémie perd de sa force.

Yves Van Laethem continue donc de marteler l’importance de la vaccination. Alors que 89 % de la population adulte a reçu sa première et sa deuxième dose, le taux de vaccination pour le rappel est beaucoup plus faible (75 %). « Nous constatons encore que certaines personnes appartenant à un groupe à risque n’ont pas encore pris une troisième dose de vaccin », explique-t-il. « Cependant, la troisième dose offre une bien meilleure protection contre les maladies graves. Les personnes âgées de plus de 65 ans ont plus de deux fois plus de risques de se retrouver en soins intensifs après une troisième dose qu’après les deux premières. »