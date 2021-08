Vous pouvez déposer des livres et des BD dans le centre de vaccination de Hannut pour les enfants sinistrés

Une grande récolte de livres pour enfants et bande dessinées est organisée pour aider les enfants des familles sinistrées de la vallée de la Vesdre.

Quatre semaines après les terribles inondations qui ont frappé la Belgique, la solidarité ne faiblit pas, loin de là. Chaque jour, de nouvelles initiatives continuent à se mettre en place pour aider les milliers de familles sinistrées. Lors de la montée des eaux dans les habitations, de nombreux enfants ont perdu leurs livres et leurs jouets. C’est aussi le cas de certaines bibliothèques de la région liégeoise comme celles de Pepinster, Theux, Fraipont et Chênée.

C’est pour leur venir en aide que l’AGEF (L’Association des médecins Généralistes de l’Est Francophone de Belgique) a lancé un appel aux dons. L’association est à la recherche tous les styles de livres destinés aux enfants et aux adolescents. Il peut s’agir de livres en carton pour les bébés, de bandes dessinées, de romans pour adolescent, de livres imagés ou encore des ouvrages plus instructifs.

Pour que le plus grand nombre puisse participer à cet élan de solidarité, l’association souhaiterait utiliser les différents centres de vaccination en Wallonie afin que tous les livres et les BD récoltés soient ensuite transportés jusqu’au centre de vaccination de Pepinster. Pour l’instant, il est seulement possible de déposer les dons au centre de vaccination de Hannut, mais d’autres pourraient suivre prochainement. Le 27 août prochain, une grande distribution sera organisée dans les quartiers sinistrés.

« Nous aimerions profiter de la belle organisation des centres de vaccination wallons pour demander aux citoyens de vous apporter des livres et BD : il faudrait les réceptionner, les trier et les stocker dans des caisses. Nous allons distribuer les livres directement aux enfants, nous allons via la bibliothèque centrale des Chiroux à Liège redistribuer vers les bibliothèques sinistrées. Des contacts avec les écoles vont être pris. Je suis persuadé que tous ensemble nous pourrons réussir cette distribution vers les enfants », a écrit le docteur Eric Dessart sur Facebook.