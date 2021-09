Vous êtes convaincus que vous auriez mieux géré la crise que nos politiques? Pandemiceo vous permet de le prouver!

Depuis mars 2020, les autorités tentent tant bien que mal de contenir la propagation de la Covid-19 à travers le monde. La simulation Pandemiceo vous permet de prendre les reines et d’imposer vos mesures au reste de la population. Pensez-vous que vous parviendrez à faire mieux que Sophie Wilmès et Alexander De Croo ?

Le jeu Pandemiceo est une simulation de gestion de la crise de la Covid-19, durant laquelle on peut devenir le dirigeant d’un pays. Vous pouvez sélectionner treize nations mondiales, qui ont toutes un niveau de difficulté différente. La Norvège correspond par exemple à un niveau facile, les États-Unis un niveau moyen, et la France un niveau difficile.

Parmi les différents paramètres qui entrent en ligne de compte, vous trouverez évidemment la rapidité de la campagne de vaccination, les investissements en la matière, l’atteinte ou non d’une immunité collective, etc. Il faudra prendre des décisions fortes qui auront un impact sur les taux de contamination, mais celles-ci pourraient aussi voir la population se retourner contre vous. Des aspects économiques forts sont aussi à prendre en compte pour les apprentis dirigeants.

Une simulation qui a ses limites

Exit l’aspect ludique de gestion de pandémie que pouvait avoir Plague Inc, Pandemiceo se veut une simulation aussi fidèle que possible à la réalité. Quelque peu austère, le jeu se base essentiellement sur des statistiques et perd donc de son côté fun. Bien entendu, la simulation a ses limites et ne permet pas de rendre compte de certaines choses. Mais vous pourrez votre chance autant de fois que vous le voulez pour éradiquer ce satané virus. Bonne chance, car le jeu n’est vraiment pas évident !

Voici l’adresse sur laquelle le jeu est disponible.