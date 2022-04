Voici une série de produits dont le prix devrait bientôt considérablement augmenter

Il y a quelques jours, on apprenait que le prix du papier toilette mais aussi des mouchoirs et de l’essuie-tout devrait augmenter considérablement dans les prochains mois. « Je peux vous dire que le PQ va augmenter considérablement car il y a un gros déficit de papier », a confirmé Michel-Édouard Leclerc, le patron de la chaîne de supermarchés du même nom.

Le monde de l’édition particulièrement touché

D’autres produits vont être touchés par cette crise du papier. C’est le cas du monde de l’édition. Ainsi, les livres, les BD et les mangas devraient coûter plus cher dans les prochains mois. Selon Benoit Dubois, directeur de l’association des éditeurs belges, cette hausse devrait attendre 5 à 15 % d’ici la fin de l’année. Certains éditeurs n’ont pas attendu et ont déjà augmenté les prix. C’est le cas de Panini qui a augmenté le prix du manga Demon Slayer, peut-on lire sur RTLinfo.

Une combinaison de facteurs pousse les prix vers le haut

Il y a deux facteurs qui expliquent cette hausse des prix du papier. Tout d’abord, il s’agit d’une industrie qui consomme énormément d’énergie pour sécher la pâte à papier. Les usines sont donc directement impactées par la hausse du prix de l’énergie, et en particulier du gaz. Parallèlement, le papier et le carton sont extrêmement demandés par l’industrie. L’e-commerce, en plein boom depuis le premier confinement, a besoin de plus en plus de carton pour expédier les colis. Enfin, pour des raisons écologiques, de nombreuses entreprises remplacent les emballages plastiques par des emballages en papier ou en carton, ce qui participe à la forte demande.

Résultat de la combinaison de tous ces facteurs : le prix du papier toilette, des mouchoirs mais aussi des livres va augmenter, de manière parfois considérable, dans les prochains mois.